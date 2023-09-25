Якщо буде потрібен суспільству: перша леді відповіла, чи піде Зеленський на вибори у 2024 році

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Під час виступу в програмі CBS «Face The Nation» модератор Маргарет Бреннан запитала першу леді, як би вона почувалася, якби її чоловік подав заявку на переобрання, щоб служити ще один термін президентом своєї країни.

«Ну, знаєте, це було дуже складне питання для мене. Знаєте, навіть коли він балотувався вперше, я не до кінця це підтримувала», – сказала Зеленська. «Але якщо він буде балотуватися знову, якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, ну, у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше».

Перша леді також сказала, що вона не знає, яким буде рішення її чоловіка з цього приводу, зазначивши, що поточна ситуація в їхній країні та здатність організувати вільні та чесні вибори також можуть бути фактором.

«Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент, якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його бути президентом, він, ймовірно, не балотуватиметься», – додав Зеленкса. «Але я підтримаю його, яке б рішення він не прийняв».

Додамо

Нагадаємо, Зеленський відвідав Капітолій у четвер, щоб зустрітися з президентом Байденом та іншими лідерами США, оскільки війна України з росією продовжує вирувати.

Нещодавно адміністрація Байдена оголосила про додатковий пакет допомоги вартістю до 325 мільйонів доларів для допомоги у військових потребах суверенної країни, який включає доставку Україні такої зброї, як ракети та кулемети.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке почалося в лютому 2022 року, призвело до загибелі тисяч з обох сторін і переміщення понад шести мільйонів громадян України.