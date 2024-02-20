Большинство украинцев считают, что Зеленскому следует баллотироваться на второй срок - КМИС

По состоянию на февраль 2024 года чуть больше половины украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен будет баллотироваться на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, пишет УНН.

Детали

Независимо от взглядов на потребность в выборах, большая часть украинцев (53%) считают, что Владимир Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В то же время в КМИС отметили, что в декабре 2023 года таких было 59%.

Зато с 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что В. Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком.

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Относительно меньше всего поддерживают участие В. Зеленского в следующих выборах жители Запада и Юга, относительно же больше всего - Центра и Востока.

Дополнение

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что нарратив о том, что президент в мае 2024 года якобы теряет легитимность играет на руку рф. Он пояснил, что сейчас невероятно сложно организовать проведение выборов.

Можно по-разному относиться к Президенту В. Зеленскому - поддерживать отдельные решения, критиковать - другие, но избежание поляризации и нестабильности и сохранение управляемости институтов власти - в интересах всего общества - уверен Грушецкий.

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Справочно

Опрос проходил в течение 5-10 февраля 2024 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение - резюмировали в КМИС.

Напомним

Опрос КМИС свидетельствует, что подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что Владимир Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения.