Большинство украинцев считают, что Зеленскому следует баллотироваться на второй срок - КМИС
Большинство украинцев (53%) считают, что президенту Владимиру Зеленскому стоит баллотироваться на второй срок на пост главы государства.
В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus
Председатель Комитета Бундестага по вопросам внешней политики призвал к четкому заявлению о поставке Taurus Украине в предложении коалиции.
Киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, сообщили о подзоре
Сообщено о подозрении киевскому блогеру за распространение прокремлевской дезинформации о войне в Украине и отрицание российской агрессии через свой канал на YouTube и социальные сети.
В россии арестована гражданка США за сбор средств на ВСУ
В россии задержали женщину с двойным гражданством рф и США за сбор средств на ВСУ.
Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика-Шегини" рассыпали зерно из грузового вагона
Польские фермеры высыпали зерно из грузового вагона во время акции протеста возле пограничного пункта пропуска "Медика-Шегини" между Польшей и Украиной.
В кремле запланировали выступление путина с посланием федеральному собранию 29 февраля
президент рф путин выступит с ежегодным посланием к российскому парламенту 29 февраля. Ожидается, что он обсудит направления российской политики, включая войну в Украине и экономическое развитие.
Сигареты в Польшу дронами: пограничники ликвидировали очередной канал контрабанды
Пограничники обнаружили катапульту и беспилотники, которые контрабандисты планировали использовать для переправки сигарет через границу в Польшу.
Почти 70% украинцев против проведения выборов президента во время войны - КМИС
Большинство украинцев (69%) считают, что президент Владимир Зеленский должен оставаться на посту главы государства до конца военного положения.
Расстрел оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке: Лубинец обратился к ООН и МККК
Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Авдеевке, нарушив международное право. Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.
Законодательные предложения БЭБ помогут уменьшить долю теневого рынка табачных изделий - "Укртютюн"
Представители Ассоциации "Укртютюн" встретились с руководством Бюро экономической безопасности Украины, чтобы обсудить результаты противодействия теневому рынку подакцизных товаров, совершенствование законодательства, регулирующего оборот табачных изделий.