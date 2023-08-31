"Никогда не брошу свое государство": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если выборы в 2024 году будут проходить во время действия военного положения, он не бросит Украину и будет ее защищать в любом случае. Об этом глава государства заявил португальскому телеканалу RTP, передает УНН.
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“В 2024 году, если будет война и если выборы будут происходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство, потому что я как гарант Конституции, и я ее защищаю в любом случае”, - сказал Зеленский.
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Он также подчеркнул, что не боится проиграть на выборах.
Кроме того, Зеленский напомнил, что во время военного положения невозможно провести выборы. Однако он готов внести изменения в законодательство.
Напомним
Ранее Президент отмечал, что "выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за рубежом".