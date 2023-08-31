"Ніколи не кину свою державу”: Зеленський відповів, чи буде балотуватися на другий термін

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“У 2024 році, якщо буде війна і якщо вибори будуть відбуватися, я ніколи в своєму житті не кину свою державу, тому що я як гарант Конституції, і я її захищаю в будь-якому випадку”, - сказав Зеленський.

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Він також наголосив, що не боїться програти на виборах.

Крім того, Зеленський нагадав, що під час воєнного стану неможливо провести вибори. Проте він готовий внести зміни до законодавства.

Нагадаємо

Раніше Президент наголошував, що "вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише у разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном".