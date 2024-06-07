Зеленскому доверяют почти 60% украинцев, но уровень поддержки снижается - КМИС

Опрос среди украинцев свидетельствует, что большинство граждан страны доверят президенту Владимиру Зеленскому. А впрочем, уровень доверия уже некоторое время стабильно падает. Об этом заявили в Киевском международном институте социологии (КМИС), передает УНН.

Детали

Социологи напомнят, что после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли В. Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

Но после полномасштабного вторжения рф уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, а к февралю 2024 года – до 64%.

По состоянию на май 2024 года 59% доверяют В. Зеленскому, 36% - не доверяют - заявили в КМИС.

Большинство украинцев считают, что Зеленскому следует баллотироваться на второй срок - КМИС

В то же время в КМИС приводят данные опроса украинцев по оценке деятельности президентской партии "Слуга народа", которая имеет большинство в парламенте. так лишь 7% скорее или очень хорошо оценивают деятельность "Слуги народа".

Треть респондентов (31%) оценивают деятельность ни хорошо, ни плохо. В то же время 55% респондентов скорее или очень плохо оценивают деятельность партии "Слуга народа" - заключают в КМИС.

Дополнение

Исполнительный директор Мисс Антон Грушецкий подчеркнул, что президент Владимир Зеленский до сих пор сохраняет легитимность глазах украинского общества и большинство украинцев продолжают ему доверять.

Впрочем, тенденция к снижению доверия продолжается. Среди основных причин этого в КМИС назвали-неудачную кадровую политику и решения и вопросы справедливости (в частности, в форме борьбы с коррупцией и справедливого бремени войны для всех

сейчас можно наблюдать, что украинцы больше сосредотачиваются на критике "команды", а не самого президента (в частности, как можно видеть, если сам президент имеет достаточно высокое доверие, то его партия – нет). Однако тренд снижения доверия указывает, что уже происходит "перенос негатива" и на самого президента - заявили в КМИС.

Справочно

Опрос проводился в течение 16-22 мая 2024 года. методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория).

Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 проживали на территории, которые сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение (...) В целом, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения - подытожили в КМИС.

Напомним

Согласно опросу КМИС, 43% украинцев считают, что за пять лет президентства Владимира Зеленского ситуация с демократией в Украине стала хуже.