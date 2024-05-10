На оккупированных территориях Украины местные отказываются переходить на русский - Центр нацсопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  100953 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  125884 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  133643 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130812 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147519 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128989 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132276 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121827 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167900 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150689 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  302824 просмотра

На оккупированных территориях Украины местные отказываются переходить на русский - Центр нацсопротивления

Местное население на оккупированных Россией территориях Украины отказывается переходить на русский язык, что разочаровывает оккупационные власти, которые рассматривают возможность создания языковых курсов, чтобы заставить украинцев улучшить свой русский язык.

Общество •   •  4909 просмотра
На оккупированных территориях Украины местные отказываются переходить на русский - Центр нацсопротивления

Евроинтеграция будет везде - от Севастополя до Киева - Стефанишина

Украина будет настаивать на полной территориальной интеграции без каких-либо ограничений в соглашении о членстве в ЕС, ссылаясь на прецедент Кипра и требуя гарантий включения Крыма, Донецкой и Луганской областей.

политика •   •  5354 просмотра
Евроинтеграция будет везде - от Севастополя до Киева - Стефанишина

Кабмин выделит дополнительные 189,5 млн гривен Киевской ОГА на восстановление многоквартирных домов - Шмыгаль

Кабинет Министров выделил дополнительные 189,5 млн грн на продолжение восстановления поврежденных многоквартирных домов в Киевской области.

Экономика •   •  5042 просмотра
Кабмин выделит дополнительные 189,5 млн гривен Киевской ОГА на восстановление многоквартирных домов - Шмыгаль

ОСМД смогут получить компенсацию за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления - Шмыгаль

Фонд энергоэффективности запустил программу "ГрінДім", которая позволит ОСМД получить компенсацию до 1 млн грн на установку солнечных электростанций и до 2 млн грн на установку тепловых насосов для отопления.

Общество •   •  5628 просмотра
ОСМД смогут получить компенсацию за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления - Шмыгаль

В Харькове уже завтра откроют первую подземную школу - мэр

В субботу, 11 мая, в Харькове откроется первая подземная школа на 450 учеников, что позволит обучать 900 детей в две смены.

Общество •   •  6333 просмотра
В Харькове уже завтра откроют первую подземную школу - мэр

"Приграничье - это серая зона": Синегубов объяснил, могут ли войска рф зайти на территорию Харьковской области

Северные районы Харьковской области являются "серой зоной", где ведутся активные боевые действия, что позволяет российским войскам проникать в отдельные районы во время боев.

Война •   •  8682 просмотра
"Приграничье - это серая зона": Синегубов объяснил, могут ли войска рф зайти на территорию Харьковской области

Единство, стойкость и несокрушимый дух: как участники готовятся к забегу в Тернополе

19 мая в Тернополе состоится первый благотворительный забег "RUN 4 VICTORY" для сбора средств для местных воинских частей и муниципалитетов, цель которого - собрать 1,5 миллиона гривен во время четырех марафонов в городах Украины.

Общество •   •  6043 просмотра
Единство, стойкость и несокрушимый дух: как участники готовятся к забегу в Тернополе

Пограничные громады Харьковской области под усиленными массовыми обстрелами врага, есть жертвы - ОВА

Приграничные населенные пункты Харьковской области подверглись интенсивным вражеским обстрелам, что привело к разрушениям, ранениям и гибели людей.

Война •   •  8837 просмотра
Пограничные громады Харьковской области под усиленными массовыми обстрелами врага, есть жертвы - ОВА

Правительство приняло решение, что позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка - Шмигаль

Кабинет Министров принял решение, позволяющее двум украинским банкам привлечь до 30 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка для поддержки украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения льготных условий кредитования.

Экономика •   •  8506 просмотра
Правительство приняло решение, что позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка - Шмигаль

Кабмин выделит более 7 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы - Шмыгаль

Кабинет министров выделит 7,1 млрд грн на закупку оборудования для восстановления высоковольтной электросети Украины и ее лучшей синхронизации с сетью ЕС.

Экономика •   •  9264 просмотра
Кабмин выделит более 7 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы - Шмыгаль