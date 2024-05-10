На оккупированных территориях Украины местные отказываются переходить на русский - Центр нацсопротивления

Оккупационные власти рф недовольны тем, что на захваченных территориях Украины местное население не переходит на русский язык. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на временно оккупированных территориях население не переходит на русский язык при общении с гастролерами из рф.

Более того российские оккупационные администрации Херсонщины получили жалобы от врачей-гастролеров из рф, что во время принудительных осмотров жителей сел левого берега Днепра местные жители не переходили на русский язык.

Таким образом в РОА рассматривали вариант создания языковых курсов для украинцев, чтобы повысить "общий уровень родного языка" - заявили в Центре нацсопротивления.

Там подчеркивают, что такая ситуация хорошо демонстрирует "освободителей" и их рассказы об "исконно русских территориях".

Напомним

Результаты опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют, что большинство украинцев выступают за полное устранение русского языка из официального общения после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.