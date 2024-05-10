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На окупованих територіях України місцеві відмовляються переходити на російську - Центр нацспротиву

На окупованих територіях України місцеві відмовляються переходити на російську - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 53388 перегляди

Місцеве населення на окупованих росією територіях України відмовляється переходити на російську мову, що розчаровує окупаційну владу, яка розглядає можливість створення мовних курсів, щоб змусити українців покращити свою російську мову.

Окупаційна влада рф незадоволена тим, що на захоплених територіях України місцеве населення не переходить на російську мову. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях населення не переходить на російську мову при спілкуванні з гастролерами з рф.

Ба більше російські окупаційні адміністрації Херсонщини отримали скарги від лікарів-гастролерів з рф, що під час примусових оглядів мешканці сіл лівого берега Дніпра місцеві жителі не переходили на російську мову.

Таким чином в РОА розглядали варіант створення мовних курсів для українців, аби підвищити "загальний рівень рідної мови"

- заявили в Центрі нацспротиву. 

Там підкреслюють, що така ситуація добре демонструє "визволителів" та їх розповіді про "ісконні російські території".

Нагадаємо

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що більшість українців виступають за повне усунення російської мови з офіційного спілкування після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
kyivskyi-mizhnarodnyi-instytut-sotsiolohiiКиївський міжнародний інститут соціології
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