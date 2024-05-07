Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС

Подавляющее большинство украинцев поддерживает запрет Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в государстве. Также часть граждан считает, что государство должно контролировать деятельность УПЦ (МП). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

По результатам опроса 83% украинцев считают, что государство так или иначе должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, 63% считают, что эта Церковь должна быть полностью запрещена в Украине (в декабре 2022 года - 54%, в мае 2023 года - 66%).

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Еще 20% сейчас выступают за несколько "мягкий" подход, который не предусматривает полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора.

Кроме того, 12% респондентов убеждены, что не стоит что-то делать и вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать стоит только отдельные возможные случаи правонарушений.

В КМИС отметили, что во всех регионах Украины большинство населения (от 76% на Востоке до 85% на Западе и 86% в Центре) выступают за проактивную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ (МП).

Однако на Юге и Востоке немного меньше тех, кто выступает за полный запрет (55% и 46% против, соответственно, 69% на Западе и 68% в Центре).

Дополнение

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что УПЦ (МП) продолжает деятельность, из-за которой ее восприятие среди населения остается как "пятой колонны Кремля".

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В то же время он предупредил, что все действия по безопасности в отношении представителей Церкви необходимо сопровождать усиленной коммуникацией, особенно с западными партнерами.

Уже сейчас можно видеть, что российский враг пытается дискредитировать Украину за рубежом из-за якобы "преследования христиан". Эта тема особенно чувствительна для наших партнеров - США - предупредил Грушецкий.

Справочно

Опрос проводился по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" в течение 20-25 апреля 2024 года.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1220 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение (...) В целом, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения - подытожили в КМИС.

Напомним

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.