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Понад 60% українців підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні - КМІС

Понад 60% українців підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні - КМІС

Київ • УНН

 • 19748 перегляди

Переважна більшість українців (83%) підтримують втручання держави в діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату, причому 63% виступають за повну заборону, а 20% - за державний контроль і нагляд за Церквою.

Переважна більшість українців підтримує заборону Української Православної Церкви Московського Патріархату в державі. Також частина громадян вважає, що держава повинна контролювати діяльність УПЦ (МП). Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

Деталі 

За результатами опитування 83% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, 63% вважають, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні (у грудні 2022 року – 54%, у травні 2023 року – 66%).

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Ще 20% зараз виступають за дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Окрім того, 12% респондентів переконані, що не варто щось робити й втручатись у справи УПЦ (МП), а розслідувати варто лише окремі можливі випадки правопорушень.

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У КМІС відзначили, що у всіх регіонах України більшість населення (від 76% на Сході до 85% на Заході і 86% в Центрі) виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ (МП).

Проте на Півдні і Сході трохи менше тих, хто виступає за повну заборону (55% і 46% проти, відповідно, 69% на Заході і 68% в Центрі).

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Доповнення

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслив, що УПЦ (МП) продовжує діяльність, через яку її сприйняття серед населення залишається як "п’ятої колони Кремля".

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Водночас він попередив, що всі безпекові дії щодо представників Церкви необхідно супроводжувати посиленою комунікацією, особливо із західними партнерами. 

Уже зараз можна бачити, що російський ворог намагається дискредитувати Україну закордоном через нібито "переслідування християн". Ця тема є особливо чутливою для наших партнерів – США

- попередив Грушецький. 

Довідково

Опитування проводилось на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" упродовж 20-25 квітня 2024 року. 

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1220 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення (...) Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення

- підсумували в КМІС.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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