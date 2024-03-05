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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Комітет рекомендував ВР ухвалити законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф

Київ • УНН

 • 26540 перегляди

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував підтримати у другому читанні законопроект про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з росією.

Комітет рекомендував ВР ухвалити законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з росією (№8371). Це в коментарі УНН сказала заступник голови комітету Євгенія Кравчук.

Так, дійсно, ми сьогодні на засіданні прийняли рішення рекомендувати до другого читання 8371

- сказала Кравчук.

Нагадаємо

Кабінетом міністрів України було зареєстровано у Верховній Раді України проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) ще в січні 2023 року.

Повідомлялося, що законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

Проектом закону передбачалося внесення змін до законів "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Його ухвалили у першому читанні торік у жовтні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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