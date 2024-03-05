Комитет рекомендовал ВР принять законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с рф

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с россией (№8371). Это в комментарии УНН сказала заместитель председателя комитета Евгения Кравчук.

Да, действительно, мы сегодня на заседании приняли решение рекомендовать ко второму чтению 8371 - сказала Кравчук.

Напомним

Кабинетом министров Украины был зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" (№8371) еще в январе 2023 года.

Сообщалось, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.

Проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которыми: исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Его приняли в первом чтении в октябре прошлого года.