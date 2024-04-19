"Агенты в рясах": как священнослужители УПЦ (МП) работали на фсб рф - Бигус.инфо

Журналисты Бигус.Инфо выпустили детальное расследование об одной из крупнейших агентурных сетей российских попов. До недавнего времени "агенты в рясах" базировались в Киево-Перской Лавре, однако были разоблачены СБУ. Как священнослужители УПЦ (МП) работали на российские фсб исследовали журналисты проекта Бигус.Инфо, передает УНН.

Московская церковь в Украине до сих пор существует. А на ее основе действует агентурная кремлевская сеть, имеющая целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Эта сеть действует не только в Украине, но и за рубежом. Распространяет информацию о притеснениях верующих, священнослужителей и "религиозных журналистов". Способствует блокированию законопроекта о запрете московской церкви. Фактически поддерживая войну рф против Украины и продвигая российскую пропаганду. - очертили проблему московских попов журналисты.

Детали

Отмечается, что "агенты в рясах" работали и над тем, чтобы сорвать международную помощь Украине.

Российские агенты под прикрытием московской церкви работали на дестабилизацию ситуации в Украине через влияние не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию.

публиковали дезинформацию о притеснениях московской церкви, преследовании верующих, священников и "религиозных журналистов". Эти нарративы активно подхватывали российские СМИ.

активно пытались блокировать в Верховной Раде законопроект о запрете УПЦ (МП) через своих депутатов.

нанимали американских лоббистов-адвокатов, которые обливали Украину грязью в интервью печально известному Такеру Карлсону, и даже угрожали украинским депутатам.

Напомним

Ранее УНН писал, что СБУ открыла 73 производства против украинских священнослужителей за сотрудничество с врагами и вынесла 22 приговора,