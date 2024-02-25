СБУ відкрила понад 70 проваджень відносно священнослужителів, які працювали на ворога
Київ • УНН
СБУ відкрила 73 провадження проти українських священнослужителів за співпрацю з ворогами і винесла 22 вироки, а голова СБУ заявив про нетерпимість до злочинів проти національної безпеки.
Служба безпеки України відкрило 73 провадження щодо священнослужителів, які працювали на ворога. Вже є 22 вироки щодо них. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.
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"73 провадження, 22 вироки відносно священнослужителів. Той, хто під рясою і з кадилом вчиняє злочини проти основ національної безпеки, для нього немає жодної індульгенції", - сказав Малюк.
Нагадаємо
Минулого року Службі безпеки України вдалося виявити та затримати 47 агентурних мереж, які працювали на ворога. З початку війни затримано понад 2 тис. державних зрадників.
З початку війни СБУ виявила 7 типів ворожих “жучків” у представників Сил оборони - Малюк 25.02.24, 18:37 • 143860 переглядiв