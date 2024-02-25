У 2023 році СБУ вдалося виявити 47 агентурних мереж - Малюк
Київ • УНН
Голова Служби безпеки України повідомив, що минулого року було виявлено та затримано 47 розвідувальних мереж, які працювали на ворога, а з початку війни було затримано понад 2 000 зрадників.
Минулого року Службі безпеки України вдалося виявити та затримати 47 агентурних мереж, які працювали на ворога. З початку війни затримано понад 2 тис. державних зрадників. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.
"47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тис. держзрадників затримано з початку війни. І понад 5 тис. колаборантів. 47 агентурних мереж - це справжній "гадюшник" на тілі неньки України. Це негідники, які працювали на ворога. І сьогодні ми вицілюємо не одноосібних держзрадників, а використовуємо складний досвід, отриманий в боротьбі з організованою злочинністю", - сказав Малюк.
За словами Малюка, у Дніпрі вдалося викрити велику агентурну мережу "Сєрп", яка діяла довгий час і було затримано 8 чоловік.
"Всі працювали на гру рф. Велику кількість інформації передавали ворогу, в тому числі організовували ракетні обстріли. Сьогодні вони дають викривальні покази", - додав голова СБУ.
Окрім того, найбільша агентурна мережа була в Миколаєві і нараховувала 13 чоловік.
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