СБУ ідентифікувала та оголосила підозру полковнику фсб, який катував людей у Вовчанську під час окупації
Київ • УНН
СБУ встановила особу полковника фсб, який під час окупації Харківщини катував людей та кришував мародерів, що вивозили крадене в росію.
СБУ повідомила про підозру полковнику фсб, який під час окупації Харківщини катував людей та "кришував" мародерів. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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Повідомляється, що Служба безпеки встановила особу співробітника фсб рф, який причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення у період окупації Харківщини. Ним виявився полковник максим живило – співробітника 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби центрального апарату фсб.
В повідомленні зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення росії його призначили старшим групи, яка займалась придушенням руху опору на тимчасово окупованій частині території регіону.
Перебуваючи у захопленому на той час Чугуївському районі, підрозділ фсб під керівництвом фігуранта вистежував та викрадав українських патріотів. Задокументовано, що у квітні 2022 року рашисти прямо посеред вулиці схопили місцевого жителя, а потім зв’язали його та відвезли до російської катівні
Там чоловіка катували, при цьому живило особисто брав участь у цих діях, намагаючись змусити потерпілого до співпраці.
Також, за інформацією СБУ, живило повністю контролював перевезення вантажів через окупаційні блокпости у напрямку росії і письмово погоджував такі "рейси". За його вказівками загарбники вивезли до рф понад 20 фур з награбованим майном місцевих жителів. Здебільшого це були викрадені автомобілі преміум класу, катери, квадроцикли та сільгосптехніка. За кожну вантажівку посадовець фсб отримував від мародерів різні суми готівкою.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили живилу про заочну підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.
Катував місцевих під час окупації: спецпризначенцю рф, який захоплював Кінбурнську косу оголосили підозру20.02.24, 17:10 • 23484 перегляди