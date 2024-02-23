СБУ идентифицировала и объявила подозрение полковнику фсб, который пытал людей в Волчанске во время оккупации

СБУ сообщила о подозрении полковнику фсб, который во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Служба безопасности установила личность сотрудника фсб рф, который причастен к военным преступлениям против гражданского населения в период оккупации Харьковщины. Им оказался полковник максим живило - сотрудника 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы центрального аппарата фсб.

В сообщении отмечается, что в начале полномасштабного вторжения россии его назначили старшим группы, которая занималась подавлением движения сопротивления на временно оккупированной части территории региона.

Находясь в захваченном в то время Чугуевском районе, подразделение фсб под руководством фигуранта выслеживало и похищало украинских патриотов. Задокументировано, что в апреле 2022 года рашисты прямо посреди улицы схватили местного жителя, а затем связали его и отвезли в российский застенок - говорится в сообщении.

Там мужчину пытали, при этом живило лично участвовал в этих действиях, пытаясь принудить потерпевшего к сотрудничеству.

Также, по информации СБУ, живило полностью контролировал перевозки грузов через оккупационные блокпосты в направлении россии и письменно согласовывал такие "рейсы". По его указаниям захватчики вывезли в РФ более 20 фур с награбленным имуществом местных жителей. В основном это были похищенные автомобили премиум класса, катера, квадроциклы и сельхозтехника. За каждый грузовик чиновник фсб получал от мародеров различные суммы наличными.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили живило о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

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