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Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение

Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 15:10  •  4079 просмотра

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По данным следствия, российский командир Евген Дели организовал задержание и пытки местных жителей во время оккупации Кинбурнской косы в Украине.

Украинские правоохранители установили личность россиянина, который во время оккупации Кинбурнского полуострова давал своим подчиненным приказы о задержании местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

 Следователи установили, что до начала полномасштабного вторжения рф евген дели проходил службу в 10-й отдельной бригаде спецназначения главного управления генштаба вооруженных сил рф.

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Однако после 24 февраля 2022 года он действовал под прикрытием командира артиллерийского подразделения "добровольческого штурмового корпуса", который участвовал в захвате Кинбурнского полуострова.

Находясь на территории временно захваченной общины, он отвечал за подавление движения сопротивления в регионе и организовывал массовые репрессии против местных жителей.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили Дели о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные военные преступления. Злоумышленник полностью идентифицирован, в дальнейшем он будет найден и наказан

- резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Правоохранители выяснили, что  августе 2022 года фигурант вместе с подчиненными приехал к дому местного жителя. Во дворе рашисты схватили мужчину, связали его и бросили в грузовик.

Затем пострадавшего привезли в российский застенок, где не менее 6 дней били, тушили на его теле окурки и угрожали убийством. В СБУ объясняют, что таким образом оккупанты пытались "выбить" из него подтверждение сотрудничества с воинами Сил обороны.

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Не получив "признаний", мужчину с множественными ушибами, травмами позвоночника и внутренних органов вывезли и выбросили едва пришедшего в сознание вблизи оккупированного в то время Херсона.

Кроме того, по приказу Дели захватчики похитили жительницу поселка Покровское и в течение суток держали ее прикованной к стулу в одном из захваченных домов.

Затем потерпевшую в багажнике авто вывезли в застенок на временно оккупированной части Херсонщины, где в течение 3-х дней держали без еды и воды. Несмотря на жестокие пытки, рашисты не услышали от женщины никаких "признаний" и после этого выбросили ее на открытой местности полуострова.

Напомним

Пяти военнослужащим рф сообщено о подозрении в пытках четырех гражданских в городе Тростянец Сумской области в марте 2022 года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
kinburnskaya-kosaКинбурнская коса
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
deliДели
Катував місцевих під час окупації: спецпризначенцю рф, який захоплював Кінбурнську косу оголосили підозру
Tortured locals during the occupation: russian special forces officer who captured Kinburn Spit was served with a notice of suspicion
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