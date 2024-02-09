Катували цивільних під час окупації Сумщини: повідомлено про підозру пʼяти військовим рф
Київ • УНН
П'ятьох російських солдатів підозрюють у катуванні чотирьох цивільних осіб у Тростянці Сумської області в березні 2022 року під час російської окупації.
Пʼяти військовослужбовцям рф повідомлено про підозру у катуванні чотирьох цивільних у місті Тростянець Сумської області у березні 2022 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури пʼяти військовослужбовцям рф повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)
Деталі
Як зазначається, підозрювані – військовослужбовці 423-го гвардійського мотострілецького полку 1 танкової армії Західного військового округу зс рф (військова частина 91701).
За даними слідства, 13 березня 2022 року під час окупації Тростянця Охтирського району Сумщини озброєні автоматами військові рф затримали на вулиці чотирьох цивільних. Окупанти відвели їх на територію місцевого елеватора, де в одній із господарських будівель був облаштований "штаб".
Затриманим надягнули на руки кайданки, на очі натягнули шапки та замотали їх липкою стрічкою. Окупанти били одного із затриманих та стріляли в повітря, імітуючи його розстріл, намагаючись таким чином психологічно вплинути на інших. Після цього, погрожуючи зброєю, наказали всім лягти на підлогу та не рухатися
Наступного дня затриманих перевили в підвал. У повній темряві, без достатньої кількості питної води та їжі, при температурі повітря -10 градусів за Цельсієм двоє з них провели там 4 доби. Після чого їх відпустили.
Інших двох чоловіків 14 березня відвезли до приміщення залізничного вокзалу, де передали військовим рф, які їх допитували, застосовуючи фізичне насильство. Згодом затриманих теж відпустили.
Катували цивільних під час окупації Київщини: четверо росіян отримали підозру 02.02.24, 14:23 • 22573 перегляди