Катували цивільних під час окупації Сумщини: повідомлено про підозру пʼяти військовим рф

Пʼяти військовослужбовцям рф повідомлено про підозру у катуванні чотирьох цивільних у місті Тростянець Сумської області у березні 2022 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Як зазначається, підозрювані – військовослужбовці 423-го гвардійського мотострілецького полку 1 танкової армії Західного військового округу зс рф (військова частина 91701).

За даними слідства, 13 березня 2022 року під час окупації Тростянця Охтирського району Сумщини озброєні автоматами військові рф затримали на вулиці чотирьох цивільних. Окупанти відвели їх на територію місцевого елеватора, де в одній із господарських будівель був облаштований "штаб".

Затриманим надягнули на руки кайданки, на очі натягнули шапки та замотали їх липкою стрічкою. Окупанти били одного із затриманих та стріляли в повітря, імітуючи його розстріл, намагаючись таким чином психологічно вплинути на інших. Після цього, погрожуючи зброєю, наказали всім лягти на підлогу та не рухатися