Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  184680 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  173751 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  169989 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  196550 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  196717 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206115 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  247524 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  262915 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235361 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф

Пятерых российских солдат подозревают в пытках четырех гражданских лиц в Тростянце Сумской области в марте 2022 года во время российской оккупации.

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Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф

Бригада "Месть" в действии: ликвидировали на Луганщине 11 оккупантов

Пограничники бригады "Месть" ликвидировали 11 российских военных на Луганщине, обезвредив 6 из зенитной установки и еще 5 с помощью воздушной разведки.

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Бригада "Месть" в действии: ликвидировали на Луганщине 11 оккупантов

Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Украинцы воспользовались функцией очереди документов в приложении "Дія" более 22 миллионов раз, чтобы обмениваться документами в цифровом виде для различных сервисов.

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Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Правительство одобрило законопроект о привлечении арестованных санаториев к реабилитации военных

Кабинет Министров одобрил законопроект, который позволяет передавать арестованное имущество санаториев для реабилитации военнослужащих.

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Правительство одобрило законопроект о привлечении арестованных санаториев к реабилитации военных

Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС

Европейская Комиссия ожидает, что в ближайшие недели будут представлены рамки переговоров по процессу вступления Украины в ЕС.

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Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС

Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

Во Львове откроется первый рекрутинговый центр для Сил безопасности и обороны, который станет пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.

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Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий за отказ голосовать на "выборах" - Центр нацсопротивления

Члены "избирательных округов" на оккупированных украинских территориях начнут посещать жителей с 17 февраля, чтобы предупредить их о санкциях за отказ "голосовать" на "выборах президента россии".

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россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий за отказ голосовать на "выборах" - Центр нацсопротивления

На Львовщине взрывотехники ликвидировали остатки сбитой российской ракеты Х-101

Полицейские взрывотехники во Львовской области обезвредили боеголовку сбитой российской крылатой ракеты Х-101, которую нашли в поле после недавних обстрелов.

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На Львовщине взрывотехники ликвидировали остатки сбитой российской ракеты Х-101

Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы

Украина ожидает, что посевная площадь в 2024 году будет аналогичной 2023 году, но обеспокоена более низким качеством пшеницы.

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Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы

Украина пересмотрит правила ведения бизнеса, чтобы помочь экономике - заместитель министра экономики

Правительство Украины работает над перестройкой системы регулирования бизнеса, отменяя сотни документов, чтобы помочь стимулировать экономику, на которую повлияла война.

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Украина пересмотрит правила ведения бизнеса, чтобы помочь экономике - заместитель министра экономики