Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф

Пяти военнослужащим рф сообщено о подозрении в пытках четырех гражданских в городе Тростянец Сумской области в марте 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры пяти военнослужащим рф сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, подозреваемые - военнослужащие 423-го гвардейского мотострелкового полка 1 танковой армии Западного военного округа вс рф (военная часть 91701).

По данным следствия, 13 марта 2022 года во время оккупации Тростянца Ахтырского района Сумской области вооруженные автоматами военные рф задержали на улице четырех гражданских. Оккупанты отвели их на территорию местного элеватора, где в одном из хозяйственных зданий был обустроен "штаб".

Задержанным надели на руки наручники, на глаза натянули шапки и замотали их липкой лентой. Оккупанты били одного из задержанных и стреляли в воздух, имитируя его расстрел, пытаясь таким образом психологически повлиять на других. После этого, угрожая оружием, приказали всем лечь на пол и не двигаться - указали в ОГП.

На следующий день задержанных перевели в подвал. В полной темноте, без достаточного количества питьевой воды и пищи, при температуре воздуха -10 градусов по Цельсию двое из них провели там 4 суток. После чего их отпустили.

Других двух мужчин 14 марта отвезли в помещение железнодорожного вокзала, где передали военным рф, которые их допрашивали, применяя физическое насилие. Впоследствии задержанных тоже отпустили.

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