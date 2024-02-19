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Пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянщины: сообщено о подозрении трем приспешникам врага

Пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянщины: сообщено о подозрении трем приспешникам врага

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 09:32  •  18153 просмотра

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Прокуратура сообщила о подозрении трем жителям Купянского района, которые в августе 2022 года пытали и издевались над 16-летним парнем, чтобы получить информацию о проукраински настроенных гражданах.

Прокуратура сообщила о подозрении трем жителям Купянского района Харьковской области, которые в августе 2022 года пытали и издевались над 16-летним парнем, заставляя его предоставлять сведения об украинцах с активной гражданской позицией, участниках ООС. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры трем жителям Купянского района заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двум из них также инкриминируется коллаборационная деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 15 августа 2022 года в одном из населенных пунктов Купянского района трое вооруженных мужчин, одетых в военную форму, силой затащили 16-летнего парня, который возвращался домой, и отвезли в застенок.

"Пострадавшего удерживали там 16 суток. Подозреваемые пытали и издевались над подростком: надевали ему на голову противогаз с перекрыванием дыхательных путей, заставляли его приседать, отжиматься от пола. Также фигуранты систематически били парня, почти не кормили, а вместо питьевой воды давали техническую", - добавляют в прокуратуре.

Также подозреваемые отправляли подростка разбирать завалы, образованные в результате обстрелов вооруженными силами рф, и заставляли мыть автомобили российских военных.

Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф9 февраля 2024, 14:47 • 21768 просмотров

Коллаборационисты таким образом пытались получить от юноши информацию о проукраински настроенных гражданах и участниках АТО/ООС на Купянщине.

"Один из подозреваемых во время оккупации громады стал так называемым "заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Еще один подозреваемый занял псевдодолжность "и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции", - отметили в прокуратуре.

Напомним

Служба безопасности сообщила о подозрении в публичных призывах к уничтожению Украины пророссийскому блогеру и бывшему руководителю запрещенной партии "Государство" дмитрию васильцу.

Павел Башинский

Павел Башинский

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kupyanskКупянск
Катували 16-річного хлопця під час окупації Купʼянщини: повідомлено про підозру трьом поплічникам ворога
A 16-year-old boy was tortured during the occupation of Kupiansk district: three enemy accomplices were served with a notice of suspicion
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Пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянщины: сообщено о подозрении трем приспешникам врага

Прокуратура сообщила о подозрении трем жителям Купянского района, которые в августе 2022 года пытали и издевались над 16-летним парнем, чтобы получить информацию о проукраински настроенных гражданах.

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