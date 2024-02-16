Закликав до знищення України: повідомлено про підозру ексочільнику прокремлівської партії
Київ • УНН
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому проросійському політику за публічні заклики до знищення України та підтримку її вторгнення в соціальних мережах і на російському телебаченні.
Служба безпеки повідомила про підозру у публічних закликах до знищення України проросійському блогеру та колишньому очільнику забороненої партії "Держава" дмитру васильцю. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
Деталі
Як повідомляється, ще до початку повномасштабного вторгнення рф він переїхав до москви, де публічно підтримав війну проти України.
В соцмережах фігурант вихваляв режим путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення рф і закликав до знищення України.
Також неодноразово виступав на підтримку кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва росії. Крім того в ефірах центральних телеканалів рф він особисто закликав до захоплення державної влади та всієї території України.
Таїсії Повалій повідомили про заочну підозру через заклики захопити Україну15.02.24, 12:13 • 22541 перегляд
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильцю про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці15.02.24, 14:19 • 24821 перегляд
Як зазначається, оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.