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Закликав до знищення України: повідомлено про підозру ексочільнику прокремлівської партії

Закликав до знищення України: повідомлено про підозру ексочільнику прокремлівської партії

Київ • УНН

 • 19300 перегляди

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому проросійському політику за публічні заклики до знищення України та підтримку її вторгнення в соціальних мережах і на російському телебаченні.

Служба безпеки повідомила про підозру у публічних закликах до знищення України проросійському блогеру та колишньому очільнику забороненої партії "Держава" дмитру васильцю. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

Деталі 

Як повідомляється, ще до початку повномасштабного вторгнення рф він переїхав до москви, де публічно підтримав війну проти України.

В соцмережах фігурант вихваляв режим путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення рф і закликав до знищення України. 

 Також неодноразово виступав на підтримку кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва росії.  Крім того в ефірах центральних телеканалів рф він особисто закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильцю про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

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Як зазначається, оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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