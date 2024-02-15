Таїсії Повалій повідомили про заочну підозру через заклики захопити Україну

Правоохоронці повідомили про заочну підозру співачці та екснардепу Таїсії Повалій у колабораційний діяльності, закликах до агресивної війни та виправдовуванні збройної агресії рф проти України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

Напередодні повномасштабного вторгнення рф Повалій виїхала до росії, де отримала російське громадянство та публічно підтримала кремль.

Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Крім того у вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України