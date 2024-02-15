Таїсії Повалій повідомили про заочну підозру через заклики захопити Україну
Київ • УНН
Співачці та колишньому народному депутату Таїсії Повалій заочно повідомлено про підозру за заклики до захоплення України та виправдання збройної агресії росії проти країни.
Правоохоронці повідомили про заочну підозру співачці та екснардепу Таїсії Повалій у колабораційний діяльності, закликах до агресивної війни та виправдовуванні збройної агресії рф проти України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну рф проти України
Напередодні повномасштабного вторгнення рф Повалій виїхала до росії, де отримала російське громадянство та публічно підтримала кремль.
Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.
Крім того у вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України
Як зазначається, експертиза підтвердила факти підривної діяльності Повалій на користь рф.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
-ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);
-ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).
Оскільки зловмисниця перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини, вказали в СБУ.
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