Таисии Повалий сообщили о заочном подозрении из-за призывов захватить Украину

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  156906 просмотра

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  185123 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  231476 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  238741 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  225307 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  324869 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356956 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Таисии Повалий сообщили о заочном подозрении из-за призывов захватить Украину

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В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине

Украинское правительство обсудило с немецкой делегацией совместные региональные проекты восстановления с немецкими инвесторами, а также приоритеты и повестку дня Конференции по восстановлению Украины 2024 года в Берлине.

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В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине

Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона

19-летний парень умер в больнице после ранений, полученных во время нападения россиян на Херсон накануне, в результате которого также пострадали 14-летний ребенок и две женщины.

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Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона

В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ

В сообщениях местных телеграм-каналов белгорода рф говорится о том, что после сирены воздушной тревоги на улице появился дым и что по меньшей мере 6 человек погибли и 10 получили ранения.

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В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ

Ракетная атака рф на Великий Бурлук унесла жизни уже 5 человек

В результате российской ракетной атаки С-300 на село Великий Бурлук в Харьковской области 14 февраля количество погибших возросло до 5 человек, в том числе 3 женщин и 2 мужчин, еще 5 получили ранения, спасатели продолжали разбирать завалы.

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Ракетная атака рф на Великий Бурлук унесла жизни уже 5 человек

Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР

Представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины не исключил, что россия использовала северокорейские ракеты КН-23 для сегодняшней атаки на Украину.

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Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР

В алтайском крае произошел взрыв на заводе "роскосмоса" - росСМИ

На российском оборонном предприятии в Алтайском крае произошел взрыв, местные жители сообщают, что почувствовали мощную ударную волну, от которой дрожали стекла.

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В алтайском крае произошел взрыв на заводе "роскосмоса" - росСМИ

Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс

Великобритания поставит тысячи беспилотников в Украину в рамках пакета помощи на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защититься от России и обеспечить поражение путина.

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Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс

На пенсии и другие выплаты в январе ушло 37 млрд грн, их осуществляют вовремя и в полном объеме - Минфин

Правительство Украины выделило 37 млрд грн на социальные выплаты в январе 2024 года, в том числе 20,9 млрд грн на пенсии и 4,7 млрд грн на льготы и субсидии, и выплаты были осуществлены вовремя и в полном объеме.

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Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго

Энергетики восстановили электроснабжение для более 42 000 потребителей, в то время, как во многих пострадавших от ракетного обстрела регионах Украины продолжается ремонт поврежденных сетей и оборудования.

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