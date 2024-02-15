Таисии Повалий сообщили о заочном подозрении из-за призывов захватить Украину

Правоохранители сообщили о заочном подозрении певице и экс-нардепу Таисии Повалий в коллаборационистской деятельности, призывах к агрессивной войне и оправдании вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшего народного депутата Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну рф против Украины - говорится в сообщении СБУ.

Накануне полномасштабного вторжения рф Повалий выехала в россию, где получила российское гражданство и публично поддержала кремль.

Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборационистка восхваляла путина и призывала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, которые принимали участие в боях за Киев.

Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины - указали в СБУ.

Как отмечается, экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности Повалий в пользу рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

-ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

- ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

-ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины).

Поскольку злоумышленница находится на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за совершенные преступления, указали в СБУ.

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