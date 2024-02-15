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СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці

Київ • УНН

 • 24818 перегляди

Служба безпеки України затримала двох топ-менеджерів російського олігарха Дерипаски та повідомила йому про підозру у постачанні з України сировини, яка використовується росією для виробництва балістичних ракет та бойових безпілотників.

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які, за даними спецслужби, постачали до рф сировину для виробництва "Іскандерів", повідомили у четвер у СБУ, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії рф. У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах нашої держави. Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в рф", - повідомили у СБУ у соцмережах.

Як зазначається, за матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

"З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу "Іскандер", - повідомили у СБУ.

Як вказано, також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

"На підставі зібраних доказів російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України", - вказали у СБУ.

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України. Його спільнику – куратору – повідомлено про підозру за двома статтями, додали у спецслужбі.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства, додали в СБУ.

Доповнення

За матеріалами СБУ у лютому 2023 року активи "Глухівського кар’єра кварцитів" було націоналізовано на користь України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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