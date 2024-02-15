СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Олегу Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые, по данным спецслужбы, поставляли в рф сырье для производства "Искандеров", сообщили в четверг в СБУ, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, которые причастны к финансированию вооруженной агрессии рф. В результате комплексных мероприятий Дерипаска получил заочное уведомление о подозрении, а двух его топ-менеджеров задержали в разных регионах нашего государства. Речь идет, в частности, о директоре недобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в рф", - сообщили в СБУ в соцсетях.

Как отмечается, по материалам следствия, эти двое фигурантов помогли бизнесмену из рф присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу.

"С того времени и до начала полномасштабного вторжения рф руководство добывающей компании поставляло в россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора для производства баллистических рекетов, в частности типа "Искандер", - сообщили в СБУ.

Как указано, также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.

"На основании собранных доказательств российскому олигарху Олегу Дерипаске заочно сообщено о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины", - указали в СБУ.

Преступные действия директора украинской компании квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику - куратору - сообщено о подозрении по двум статьям, добавили в спецслужбе.

Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛа" и гражданке Кипра, которая способствовала незаконному отчуждению предприятия, добавили в СБУ.

Дополнение

По материалам СБУ в феврале 2023 года активы "Глуховского карьера кварцитов" были национализированы в пользу Украины.