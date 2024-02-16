Призывал к уничтожению Украины: сообщено о подозрении экс-главе прокремлевской партии

Служба безопасности сообщила о подозрении в публичных призывах к уничтожению Украины пророссийскому блогеру и бывшему руководителю запрещенной партии "Государство" Дмитрию Васильцу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщается, еще до начала полномасштабного вторжения рф он переехал в москву, где публично поддержал войну против Украины.

В соцсетях фигурант восхвалял режим путина, оправдывал полномасштабное вторжение рф и призывал к уничтожению Украины.

Также неоднократно выступал в поддержку кремля во время массовых пропагандистских мероприятий с участием представителей высшего военно-политического руководства россии. Кроме того в эфирах центральных телеканалов рф он лично призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Васильцу о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

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Как отмечается, поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.