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Катували 16-річного хлопця під час окупації Купʼянщини: повідомлено про підозру трьом поплічникам ворога

Катували 16-річного хлопця під час окупації Купʼянщини: повідомлено про підозру трьом поплічникам ворога

Київ • УНН

 • 30034 перегляди

Прокуратура повідомила про підозру трьом жителям Куп'янського району, які у серпні 2022 року катували та знущалися над 16-річним хлопцем, щоб отримати інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян.

Прокуратура повідомила про підозру трьом жителям Купʼянського району Харківщини, які у серпні 2022 року катували та знущалися над 16-річним хлопцем, змушуючи його надавати відомості про українців з активною громадською позицією, учасників ООС. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом жителям Купʼянського району заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом із них також інкриміновано колабораційну діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 15 серпня 2022 року в одному з населених пунктів Купʼянського району троє озброєних чоловіків, вдягнених у військову форму, силоміць затягнули 16-річного хлопця, який повертався додому, та відвезли до катівні.

"Потерпілого утримували там 16 діб. Підозрювані катували та знущались над підлітком: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматись від підлоги. Також фігуранти систематично били хлопця, майже не годували, а замість питної води давали технічну", - додають в прокуратурі.

Також підозрювані відправляли підлітка розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами рф, та примушували мити автомобілі російських військових.

Катували цивільних під час окупації Сумщини: повідомлено про підозру пʼяти військовим рф09.02.24, 16:47 • 24414 переглядiв

Колаборанти таким чином намагались отримати від юнака інформацію про проукраїнські налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.

"Один із підозрюваних під час окупації громади став так званим "заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Ще один підозрюваний обійняв псевдопосаду "и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо

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Павло Башинський

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