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Катував місцевих під час окупації: спецпризначенцю рф, який захоплював Кінбурнську косу оголосили підозру

Катував місцевих під час окупації: спецпризначенцю рф, який захоплював Кінбурнську косу оголосили підозру

Київ • УНН

 • 23482 перегляди

За даними слідства, російський командир євген делі організував затримання і катування місцевих жителів під час окупації Кінбурнської коси в Україні.

Українські правоохоронці встановили особу росіянина, який під час окупації Кінбурнського півострова давав своїм підлеглим накази про затримання місцевих жителів. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, пише УНН.

Деталі

 Слідчі встановили, що до початку повномасштабного вторгнення рф євген делі проходив службу у 10-й окремій бригаді спецпризначення головного управління генштабу збройних сил рф.

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Проте після 24 лютого 2022 року він діяв під прикриттям командира артилерійського підрозділу "добровольчого штурмового корпусу", який брав участь у захопленні Кінбурнського півострова.

Перебуваючи на території тимчасово захопленої громади, він відповідав за придушення руху опору в регіоні і організовував масові репресії проти місцевих жителів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Делі про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені воєнні злочини. Зловмисника повністю ідентифіковано, у подальшому його буде знайдено і покарано

- резюмували у відомстві.

Доповнення

Правоохоронці з'ясували, що  серпні 2022 року фігурант разом з підлеглими приїхав до будинку місцевого мешканця. У подвір’ї рашисти схопили чоловіка, зв’язали його і кинули у вантажівку.

Потім потерпілого привезли до російської катівні, де щонайменше 6 днів били, гасили на його тілі недопалки та погрожували вбивством. В СБУ пояснюють, що таким чином окупанти намагались "вибити" з нього підтвердження співпраці з воїнами Сил оборони.

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Не отримавши "зізнань", чоловіка з множинними забоями, травмами хребта і внутрішніх органів вивезли і викинули ледь притомного поблизу окупованого на той час Херсона.

Окрім того, за наказом Делі загарбники викрали мешканку селища Покровське і протягом доби тримали її прикованою до стільця в одному із захоплених будинків.

Потім потерпілу в багажнику авто вивезли до катівні на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де протягом 3-х днів тримали без їжі та води. Попри жорстокі тортури, рашисти не почули від жінки жодних "зізнань" і після цього викинули її на відкритій місцевості півострова.

Нагадаємо

Пʼяти військовослужбовцям рф повідомлено про підозру у катуванні чотирьох цивільних у місті Тростянець Сумської області у березні 2022 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
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