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В 2023 году СБУ удалось выявить 47 агентурных сетей - Малюк

В 2023 году СБУ удалось выявить 47 агентурных сетей - Малюк

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 15:58  •  4661 просмотра

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Председатель Службы безопасности Украины сообщил, что в прошлом году было выявлено и задержано 47 разведывательных сетей, которые работали на врага, а с начала войны было задержано более 2 000 предателей.

В прошлом году Службе безопасности Украины удалось выявить и задержать 47 агентурных сетей, которые работали на врага. С начала войны задержано более 2 тыс. государственных изменников. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

"47 агентурных сетей выявлено и задержано в прошлом году. Более 2 тыс. госизменников задержаны с начала войны. И более 5 тыс. коллаборационистов. 47 агентурных сетей - это настоящий "гадюшник" на теле матери Украины. Это негодяи, которые работали на врага. И сегодня мы выискиваем не единоличных госизменников, а используем сложный опыт, полученный в борьбе с организованной преступностью", - сказал Малюк.

По словам Малюка, в Днепре удалось разоблачить обширную агентурную сеть "Серп", которая действовала долгое время и была задержана 8 человек.

"Все работали на игру россии. Большое количество информации передавали врагу, в том числе организовывали ракетные обстрелы. Сегодня они дают разоблачительные показания", - добавил глава СБУ.

Кроме того, самая большая агентурная сеть была в Николаеве и насчитывала 13 человек.

Напомним

СБУ сообщила о подозрении полковнику фсб, который во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
У 2023 році СБУ вдалося виявити 47 агентурних мереж - Малюк
In 2023, SBU detected 47 intelligence networks - Malyuk
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В 2023 году СБУ удалось выявить 47 агентурных сетей - Малюк

Председатель Службы безопасности Украины сообщил, что в прошлом году было выявлено и задержано 47 разведывательных сетей, которые работали на врага, а с начала войны было задержано более 2 000 предателей.

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