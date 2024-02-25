З початку війни СБУ виявила 7 типів ворожих “жучків” у представників Сил оборони - Малюк
Київ • УНН
Служба безпеки України виявила 7 типів програм дистанційного шпигунства, які ворог встановив у телефонах військовослужбовців Збройних Сил України для отримання інформації.
Службі безпеки України вдалося виявити 7 типів ворожих "жучків", які ворог дистанційно поміщає в телефони наших представників Сил оборони, а потім отримує інформацію. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.
"Ворог крім агентурного проникнення, займається технічним проникненням. І по суті сьогодні працюють мобільні групи в Силах оборони, які виявляють дані проникнення. вам скажу відверто, з початку війни у нас було виявлено 7 типів ворожих ШПЗ. ШПЗ – це шифрована програмна закладка. Тобто, це той жук, який ворог дистанційно поміщає в телефони наших представників Сил оборони, а потім отримує інформацію", - сказав Малюк.
Він додав, що це все виявляється, локалізується, а потім проводяться кібернаступальні заходи по відношенню до ворога.
Нагадаємо
Минулого року Службі безпеки України вдалося виявити та затримати 47 агентурних мереж, які працювали на ворога. З початку війни затримано понад 2 тис. державних зрадників.