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С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 16:37  •  43040 просмотра

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Служба безопасности Украины обнаружила 7 типов программ дистанционного шпионажа, которые враг установил в телефонах военнослужащих Вооруженных Сил Украины для получения информации.

Службе безопасности Украины удалось выявить 7 типов вражеских "жучков", которые враг дистанционно помещает в телефоны наших представителей Сил обороны, а затем получает информацию. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

"Враг кроме агентурного проникновения, занимается техническим проникновением. И по сути сегодня работают мобильные группы в Силах обороны, которые выявляют данные проникновения. Вам скажу откровенно, с начала войны у нас было выявлено 7 типов вражеских ШПЗ. ШПЗ - это шифрованная программная закладка. То есть, это тот жук, который враг дистанционно помещает в телефоны наших представителей Сил обороны, а потом получает информацию", - сказал Малюк.

Он добавил, что это все выявляется, локализуется, а затем проводятся кибернаступательные мероприятия по отношению к врагу.

Напомним

В прошлом году Службе безопасности Украины удалось выявить и задержать 47 агентурных сетей, которые работали на врага. С начала войны задержано более 2 тыс. государственных изменников.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
З початку війни СБУ виявила 7 типів ворожих “жучків” у представників Сил оборони - Малюк
Since the beginning of the war, the SBU has discovered 7 types of enemy "bugs" in representatives of the Defense Forces - Malyuk
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