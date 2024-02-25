С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Службе безопасности Украины удалось выявить 7 типов вражеских "жучков", которые враг дистанционно помещает в телефоны наших представителей Сил обороны, а затем получает информацию. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

"Враг кроме агентурного проникновения, занимается техническим проникновением. И по сути сегодня работают мобильные группы в Силах обороны, которые выявляют данные проникновения. Вам скажу откровенно, с начала войны у нас было выявлено 7 типов вражеских ШПЗ. ШПЗ - это шифрованная программная закладка. То есть, это тот жук, который враг дистанционно помещает в телефоны наших представителей Сил обороны, а потом получает информацию", - сказал Малюк.

Он добавил, что это все выявляется, локализуется, а затем проводятся кибернаступательные мероприятия по отношению к врагу.

Напомним

В прошлом году Службе безопасности Украины удалось выявить и задержать 47 агентурных сетей, которые работали на врага. С начала войны задержано более 2 тыс. государственных изменников.