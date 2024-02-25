СБУ открыла более 70 производств в отношении священнослужителей, которые работали на врага

Служба безопасности Украины открыла 73 производства в отношении священнослужителей, которые работали на врага. Уже есть 22 приговора в отношении них. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

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"73 производства, 22 приговора в отношении священнослужителей. Тот, кто под рясой и с кадилом совершает преступления против основ национальной безопасности, для него нет никакой индульгенции", - сказал Малюк.

Напомним,

В прошлом году Службе безопасности Украины удалось выявить и задержать 47 агентурных сетей, которые работали на врага. С начала войны задержано более 2 тыс. государственных изменников.

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк