СБУ открыла более 70 производств в отношении священнослужителей, которые работали на врага
Киев • УНН
СБУ открыла 73 производства против украинских священнослужителей за сотрудничество с врагами и вынесла 22 приговора, а глава СБУ заявил о нетерпимости к преступлениям против национальной безопасности.
Служба безопасности Украины открыла 73 производства в отношении священнослужителей, которые работали на врага. Уже есть 22 приговора в отношении них. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.
Детали
"73 производства, 22 приговора в отношении священнослужителей. Тот, кто под рясой и с кадилом совершает преступления против основ национальной безопасности, для него нет никакой индульгенции", - сказал Малюк.
Напомним,
В прошлом году Службе безопасности Украины удалось выявить и задержать 47 агентурных сетей, которые работали на врага. С начала войны задержано более 2 тыс. государственных изменников.
С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк25 февраля 2024, 16:37 • 91845 просмотров
СБУ открыла более 70 производств в отношении священнослужителей, которые работали на врага
СБУ открыла 73 производства против украинских священнослужителей за сотрудничество с врагами и вынесла 22 приговора, а глава СБУ заявил о нетерпимости к преступлениям против национальной безопасности.
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