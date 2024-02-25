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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ открыла более 70 производств в отношении священнослужителей, которые работали на врага

СБУ открыла более 70 производств в отношении священнослужителей, которые работали на врага

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 19:52  •  12674 просмотра

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СБУ открыла 73 производства против украинских священнослужителей за сотрудничество с врагами и вынесла 22 приговора, а глава СБУ заявил о нетерпимости к преступлениям против национальной безопасности.

Служба безопасности Украины открыла 73 производства в отношении священнослужителей, которые работали на врага. Уже есть 22 приговора в отношении них. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Детали

"73 производства, 22 приговора в отношении священнослужителей. Тот, кто под рясой и с кадилом совершает преступления против основ национальной безопасности, для него нет никакой индульгенции", - сказал Малюк.

Напомним,

В прошлом году Службе безопасности Украины удалось выявить и задержать 47 агентурных сетей, которые работали на врага. С начала войны задержано более 2 тыс. государственных изменников.

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк25 февраля 2024, 16:37 • 91845 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
СБУ відкрила понад 70 проваджень відносно священнослужителів, які працювали на ворога
SBU opens over 70 proceedings against clergymen who worked for the enemy
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