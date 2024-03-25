Малыш об отдельных священниках УПЦ МП: "из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  106114 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  110188 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  161675 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  155659 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153641 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215277 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180971 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176875 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172887 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140478 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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21 марта 2024, 11:56  •  389287 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  348645 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  391816 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  482831 просмотра

Малыш об отдельных священниках УПЦ МП: "из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?"

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что служба борется не с духовенством в целом, а лишь с теми, кто работает против Украины, прикрываясь рясами.

Война •   •  9811 просмотра
Малыш об отдельных священниках УПЦ МП: "из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?"

В Хмельницкой области составили график веерных отключений - Хмельницкоблэнерго

Из-за российских обстрелов электросети в Хмельницкой области работают в аварийном режиме, что приводит к плановым веерным отключениям электроэнергии с почасовыми отключениями утром и вечером для предотвращения перегрузки сети.

Война •   •  9879 просмотра
В Хмельницкой области составили график веерных отключений - Хмельницкоблэнерго

Синегубов провел совещание по восстановлению поврежденной рф энергоинфраструктуры Харьковщины

Восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской области, которая получила значительные повреждения в результате вражеских обстрелов, займет несколько недель, а то и месяцев, по словам председателя облгосадминистрации.

Общество •   •  13937 просмотра
Синегубов провел совещание по восстановлению поврежденной рф энергоинфраструктуры Харьковщины

СБУ никогда не повторяется в своих спецоперациях: Малюк о новом "хлопке" в рф

Председатель СБУ Василий Малюк прогнозирует новые спецоперации, которые нанесут еще больший вред врагу на суше и на море, обещая, что СБУ никогда не повторится и будет на шаг впереди россиян.

Война •   •  13889 просмотра
СБУ никогда не повторяется в своих спецоперациях: Малюк о новом "хлопке" в рф

Малюк объяснил, при каких условиях СБУ снова "поздоровается" с Крымским мостом

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что сейчас россияне не используют Крымский мост для поставки оружия и боеприпасов, но если они снова начнут это делать, СБУ имеет возможность полностью разрушить мост.

Война •   •  15408 просмотра
Малюк объяснил, при каких условиях СБУ снова "поздоровается" с Крымским мостом

Жители Крыма оштрафованы более чем на 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии

Жители Крыма были оштрафованы на сумму более 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии. 641 постановление было вынесено в отношении 622 человек по закону о "дискредитации".

Война •   •  17856 просмотра
Жители Крыма оштрафованы более чем на 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  14745 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

Белый дом отверг попытки россии связать московский теракт с Украиной, заявив, что он был совершен боевиками ИГИЛ-К, которые не имеют никакого отношения к Киеву.

Война •   •  17840 просмотра
Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Сильная геомагнитная буря на Солнце вызвала эффектное проявление южного сияния (Aurora Australis), которое было видно в Новой Зеландии и на юге Австралии: яркие красные и зеленые цвета озаряли небо перед восходом солнца.

Новости Мира •   •  14795 просмотра
Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет путина.

Война •   •  19345 просмотра
Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину