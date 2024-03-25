Малыш об отдельных священниках УПЦ МП: "из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?"

СБУ не борется со священнослужителями в целом. У службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины, прикрывая рясой фсбешные мундиры.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк в интервью в телемарафоне, передает корреспондент УНН.

Детали

Если лицо в рясе стоит и по телефону корректирует огонь врага по мирному кварталу. Что здесь общего с Богом? Может ли ряса и кадило в таком случае быть индульгенцией? Конечно, нет. Мы ее привлекаем к ответственности как и любого другого - сказал Малыш.

Он подчеркнул, что СБУ не борется со священнослужителями в целом, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины, прикрывая рясой фсбешные мундиры.

Понятно, что именно это поле является благоприятным для развития соответствующих вражеских резидентур - отметил Малыш.

По его словам, благодаря СБУ уже 23 агента в рясах получили судебные приговоры. Список их преступлений - от госизмены до разжигания межрелигиозной вражды. В общем объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных производств.

Их (судебных приговоров - ред.) по состоянию на сегодня 23. Это от госизменников до классического разжигания межрелигиозной вражды. По подозрениям, если я не ошибаюсь, то их 37 и более 80 уголовных производств - сказал Малыш.

Дополнение

Двум клирикам УПЦ (МП) на Закарпатье было объявлено о подозрении.

Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ