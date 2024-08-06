Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Почти половина украинцев ничего не знают о работе Национального антикоррупционного бюро, а лишь чуть более 30% доверяют их действиям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС и NDI.

Так, лишь чуть больше трети опрошенных считают, что НАБУ ведут борьбу с коррупцией. В то же время, почти 25% так не считают и заявляют, что антикоррупционеры неэффективны в своей борьбе.

В то же время, почти 40% опрошенных "ничего не знают" о деятельности НАБУ, что тоже не добавляет баллов к эффективности этого органа.

Стоит указать, что ничего не знают украинцы и о работе других антикоррупционных органов - САП и ВАКС. В этом случае цифры еще больше - ничего не знают о работе САП 57% опрошенных, а ВАКС - 54%.

Добавим

Иностранные эксперты, проводившие аудит работы НАБУ, указывали, что уровень общественного доверия к НАБУ остается очень низким. По их информации, в 2023 году антикоррупционерам не доверяли более половины опрошенных - 54,4%, а тех, кто полностью или хотя бы частично доверяют действиям детективов, оказалось меньше трети - лишь около 28% опрошенных.

Аудиторы указали, что на уровень доверия к антикоррупционерам влияет отсутствие обвинительных приговоров по резонансным делам. Кроме того, нередко дела НАБУ разваливаются в судах, а обвиняемые получают оправдательные приговоры. К этому, в частности, приводят и манипуляции с экспертизами, которые детективы заказывают в рамках расследуемых уголовных дел.

Эксперты также отметили, что на уровень доверия, вероятно, влияет и то, что коммуникация НАБУ с обществом оставляет желать лучшего. В частности, они советуют внимательнее формулировать свои публичные сообщения и лучше освещать эффект от расследований.

Наглядным примером к этим замечаниям аудиторов может быть дело антикоррупционеров против экс-министра агрополитики Николая Сольского. НАБУ в своем сообщении о вручении подозрения Сольскому еще до каких-либо решений суда по этому делу указало дословно "экс-главу аграрного комитета ВР - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей".

Однако, детективы НАБУ до сих пор не могут объяснить, какой именно землей завладел Сольский.