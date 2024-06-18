Подавляющее большинство опрошенных украинцев считают, что ЛГБТ-люди должны иметь те же права, что и остальные граждане Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

Детали

Аналитики объясняют, что показатели 2024 года по сравнению с предыдущими 2023 и 2024 изменились несущественно.

Количество опрошенных, которые относятся к ЛГБТ людям положительно, немного уменьшилось за счет роста доли тех, кто относится к ЛГБТ нейтрально. Так же, уменьшилась доля тех, кто относится к ЛГБТ негативно, и стало больше тех, кто не может определиться со своей позицией.

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А впрочем, в Украине уверенно растет количество граждан, которые считают, что ЛГБТ люди должны иметь те же права, что и остальные граждане Украины: в 2024 году таких оказалось уже 70,4%, что на 3,1% больше, чем в 2023 году, и на 6,7% больше, чем в 2022.

Дополнение

Что касается прав однополых пар, то введение регистрируемого гражданского партнерства для , то это их поддерживает 28,7% опрошенных, безразлично относятся к этому 25,6%, отрицательно - 35,7%.

Таким образом, большая часть украинцев не имеют возражений против этого

Как и в предыдущие годы, подавляющее большинство опрошенных (68,3%) положительно относятся к участию ЛГБТ в защите нашего государства от российской агрессии, а доля тех, кто отнесся к этому негативно, сократилась до 7,1%.

Традиционно для опросов по ЛГБТК вопросам, более позитивное отношение продемонстрировали женщины и молодежь. В частности, что касается введения гражданского партнерства для однополых пар, то среди женщин доля положительных ответов (32,3%) практически равна количеству отрицательных (32,4%). Среди молодых людей в возрасте 18-29 лет уровень поддержки гражданского партнерства (37,3%) уже значительно превышает негативное отношение (24,9%), и похожие результаты были получены для людей в возрасте 30-39 лет: 37,5% против 33,2%, соответственно - подытожили в КМИС.

Справочно

Опрос проводился в течение 26 мая - 1 июня 2024 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2011 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. (...) В целом, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения - подытожили в КМИС.

Напомним

В воскресенье, 16 июня, в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения состоялся Марш равенства (КиевПрайд).