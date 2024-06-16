У столиці України відбувся Марш Рівності, перший від початку повномасштабного вторгнення рф
Київ • УНН
Перший Марш рівності (КиївПрайд) після повномасштабного вторгнення росії відбувся в Києві, привернувши увагу до проблем, з якими стикається ЛГБТК+ спільнота, в той час як опоненти організували альтернативний захід.
На Марші рівності КиївПрайд завітали активісти, політики й представники дипломатичних місій. Водночас у столиці запланована альтернативна акція, яку проведуть противники КиївПрайд. Пише УНН із посиланням на Громадське.
Деталі
У Києві відбувся перший за два роки Марш Рівності (КиївПрайд), покликаний привернути увагу суспільства до викликів, з якими стикається ЛГБТК+ спільнота. Захід відбувся на вулицях Києва, в ньому взяли участь ЛГБТ-військові. Також до акції доєдналися депутати і міжнародні посли. Марш активістів вулицею Євгена Чикаленка (поряд з Хрещатиком) супроводжувала поліція, вулиця була перекрита для руху транспорту.
"Марш рівності" тривав недовго. Активісти пройшли два десятки метрів, а потім організатори звернулися до учасників: було порекомендовано спускатися в метро і розходитися, але заховати ЛГБТ-символіку щоб уникнути провокацій.
Слід зазначити, що напередодні під КМДА було влаштовано мітинг проти проведення параду КиївПрайд на вулицях столиці.
Згодом громадський активіст Денис Кошельник закликав киян вийти на Майдан Незалежності о 9:00 годині на акцію підтримки традиційних цінностей.
Анонси щодо альтернативних до КиївПрайд акцій розмістили пресслужби низки українських громадських організацій і партій правої спрямованості.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що організатори Маршу рівності оприлюднили маніфест, який складається із трьох пунктів.
Також організатори КиївПрайду рекомендували неповнолітнім не відвідувати цьогорічний марш 16 червня у столиці.