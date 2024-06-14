У Києві 16 червня відбудеться Марш рівності: організатори оприлюднили маніфест і відреагували на погрози

uken
Ексклюзив
07:30 • 3927 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 26998 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 58797 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 105873 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 130846 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136329 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 234023 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170590 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190066 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172951 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
58 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

28 березня, 21:55 • 14967 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 17308 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 16570 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 26561 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 34703 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 234020 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 355972 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 372266 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 288135 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 361292 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 57038 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74035 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85661 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169216 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171807 перегляди
Актуальне
У Києві 16 червня відбудеться Марш рівності: організатори оприлюднили маніфест і відреагували на погрози

У Києві 16 червня відбудеться Марш рівності: організатори оприлюднили маніфест і відреагували на погрози

Київ • УНН

 • 6684 перегляди

Марш КиївПрайд 2024 відбудеться 16 червня в Києві під гаслом "Разом до перемоги", вимагаючи захисту від злочинів на ґрунті ненависті, ухвалення законів про зареєстровані партнерства та шлюбну рівність, а також привертаючи увагу міжнародної спільноти до потреби України у військовій підтримці, звільненні ув'язнених та допомозі цивільному населенню.

У Києві 16 червня відбудеться Марш КиївПрайд 2024. Організатори оприлюднили маніфест, який складається із трьох пунктів, передає УНН.

"Марш КиївПрайд 2024 відбудеться 16 червня у Києві. Він потрібен вже зараз задля кращого майбутнього для ЛГБТК+ спільноти і для України.

Марш пройде із вірою у те, що ми, українки та українці, маємо більше спільного ніж відмінного. Він пройде з переконанням, що гомофобія та трансфобія завжди не на часі, особливо під час повномасштабної війни в Україні", - йдеться у заяві.

Як повідомляють організатори, цьогорічний Марш КиївПрайд виходить із наступним:

Разом до перемоги

ЛГБТК+ спільнота є частиною і відображенням українського суспільства. Вона так само залучена до боротьби України з росією. ЛГБТК+ люди воюють і гинуть на війні, вони волонтерять для військових і донатять на збори. Вони залучають кошти в Україну і надають гуманітарну підтримку цивільному населенню, розвантажуючи державу.

ЛГБТК+ люди разом з усією Україною роблять необхідні кроки для перемоги нашої держави і ми повинні мати право на захист від дискримінації.

Марш КиївПрайд вимагає забезпечити захист від злочинів на ґрунті ненависті, прийнявши законопроєкт 5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації".

Разом до рівності

Організатори відзначають, що наразі ЛГБТК+ люди нерівні перед законом поруч з рештою громадянок та громадян України. У першу чергу, у царині сімейного законодавства. Враховуючи усі виклики повномасштабної війни, було запропоновано законопроєкт 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств", який дозволить, зокрема, ЛГБТК+ військовим мати необхідні гарантії у критичних ситуаціях і наблизить нашу країну до шлюбної рівності.

Марш КиївПрайд вимагає якнайшвидшого прийняття законопроєкту 9103!

Разом до рівності та перемоги

"Ми виходимо задля усієї спільноти. Ми робимо Марш, щоб надати нам видимості та заявити про важливість дотримання наших прав. Задля всіх ЛГБТК+ людей, які воюють на фронті, які були вимушені виїхати за кордон, які загинули, які перебувають у полоні чи в окупації, які досі не почуваються безпечно бути собою в Україні, які не готові виходити на Марш.

Марш "КиївПрайд" пройде на вулицях Києва, а не у столичному метро - Шаригіна12.06.24, 14:29 • 48211 переглядiв

Щороку марш КиївПрайд був однією з найвидиміших акцій, яка привертала увагу міжнародних організацій, дипломатів, медіа. Цього року ми привертаємо увагу світу до проблем, актуальних для України, а саме: надання зброї та відповідних ресурсів для військової перемоги, міжнародної підтримки для повернення полонених, залучення ресурсів для допомоги цивільному населенню", - зазначено у заяві.

Крім того, організаторки та організатори Маршу пропрацювали усі можливі виклики, з якими може стикнутися мирна акція. Задля убезпечення заходу від ракетної атаки, марш відбудеться у безпосередній близькості до сертифікованого укриття.

"Щодо загроз нападу на мирний захід і погроз зробити марш КиївПрайд "не мирним" – на нашу думку, це не може бути перешкодою для проведення заходу. Оскільки врегулювання даних ризиків є завданням поліції та інших органів безпеки, і з нашого досвіду, вони мають відповідні навички і експерти", - резюмували організатори.

У КиївПрайд рекомендували не виходити на марш неповнолітнім - Шаригіна12.06.24, 14:43 • 12613 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Суспільство
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79