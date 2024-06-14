У Києві 16 червня відбудеться Марш рівності: організатори оприлюднили маніфест і відреагували на погрози

У Києві 16 червня відбудеться Марш КиївПрайд 2024. Організатори оприлюднили маніфест, який складається із трьох пунктів, передає УНН.

"Марш КиївПрайд 2024 відбудеться 16 червня у Києві. Він потрібен вже зараз задля кращого майбутнього для ЛГБТК+ спільноти і для України.

Марш пройде із вірою у те, що ми, українки та українці, маємо більше спільного ніж відмінного. Він пройде з переконанням, що гомофобія та трансфобія завжди не на часі, особливо під час повномасштабної війни в Україні", - йдеться у заяві.

Як повідомляють організатори, цьогорічний Марш КиївПрайд виходить із наступним:

Разом до перемоги

ЛГБТК+ спільнота є частиною і відображенням українського суспільства. Вона так само залучена до боротьби України з росією. ЛГБТК+ люди воюють і гинуть на війні, вони волонтерять для військових і донатять на збори. Вони залучають кошти в Україну і надають гуманітарну підтримку цивільному населенню, розвантажуючи державу.

ЛГБТК+ люди разом з усією Україною роблять необхідні кроки для перемоги нашої держави і ми повинні мати право на захист від дискримінації.

Марш КиївПрайд вимагає забезпечити захист від злочинів на ґрунті ненависті, прийнявши законопроєкт 5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації".

Разом до рівності

Організатори відзначають, що наразі ЛГБТК+ люди нерівні перед законом поруч з рештою громадянок та громадян України. У першу чергу, у царині сімейного законодавства. Враховуючи усі виклики повномасштабної війни, було запропоновано законопроєкт 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств", який дозволить, зокрема, ЛГБТК+ військовим мати необхідні гарантії у критичних ситуаціях і наблизить нашу країну до шлюбної рівності.

Марш КиївПрайд вимагає якнайшвидшого прийняття законопроєкту 9103!

Разом до рівності та перемоги

"Ми виходимо задля усієї спільноти. Ми робимо Марш, щоб надати нам видимості та заявити про важливість дотримання наших прав. Задля всіх ЛГБТК+ людей, які воюють на фронті, які були вимушені виїхати за кордон, які загинули, які перебувають у полоні чи в окупації, які досі не почуваються безпечно бути собою в Україні, які не готові виходити на Марш.

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Щороку марш КиївПрайд був однією з найвидиміших акцій, яка привертала увагу міжнародних організацій, дипломатів, медіа. Цього року ми привертаємо увагу світу до проблем, актуальних для України, а саме: надання зброї та відповідних ресурсів для військової перемоги, міжнародної підтримки для повернення полонених, залучення ресурсів для допомоги цивільному населенню", - зазначено у заяві.

Крім того, організаторки та організатори Маршу пропрацювали усі можливі виклики, з якими може стикнутися мирна акція. Задля убезпечення заходу від ракетної атаки, марш відбудеться у безпосередній близькості до сертифікованого укриття.

"Щодо загроз нападу на мирний захід і погроз зробити марш КиївПрайд "не мирним" – на нашу думку, це не може бути перешкодою для проведення заходу. Оскільки врегулювання даних ризиків є завданням поліції та інших органів безпеки, і з нашого досвіду, вони мають відповідні навички і експерти", - резюмували організатори.

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