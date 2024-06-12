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Марш "КиївПрайд" пройде на вулицях Києва, а не у столичному метро - Шаригіна

Марш "КиївПрайд" пройде на вулицях Києва, а не у столичному метро - Шаригіна

Київ • УНН

 • 48211 перегляди

Марш КиївПрайд 16 червня пройде вулицями Києва, в ньому візьмуть участь близько 500 учасників, серед яких активісти, дипломати та представники міжнародної спільноти, і буде проходити з дотриманням заходів безпеки, таких як попередня реєстрація та закритий формат заходу.

Марш КиївПрайд, який відбудеться 16 червня, планується провести на вулицях Києва, а не у столичному метро, як планувалося раніше. Однак, марш буде проходити неподалік від укриття та у ньому планують взяти 500 учасників. Про це під час брифінгу розповіла голова правління ГО "КиївПрайд" Анна Шаригіна, передає УНН.

Деталі

Щодо безпеки, то з поліцією обговорено маршрут повністю, обговорено план заходу. Ми здійснюємо певні заходи безпеки як організатори, зокрема, те, що марш буде закритий, лише за попередньою реєстрацією. Це також є одним із заходів безпеки. Марш відбудеться на вулицях Києва, але це буде неподалік від укриття, так само як рекомендують інструкції і ми їх будемо дотримуватися

- сказала Шаригіна.

Вона додала, що в марші планують взяти 500 людей.

Ці учасники будуть як індивідуальні активісти та активістки, так і організовані колони і також буде велика кількість дипломатів, а також представників міжнародної спільноти

- додала Шаригіна.

Нагадаємо

Організація "КиївПрайд" повідомила, що цього року Марш відбудеться 16 червня у столичному метро.

Однак у КМДА відповіли, що не погоджували проведення Маршу Рівності в київському метро. З міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. Та наголошують, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

Проте організатори зазначили, що КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі й без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену.

Павло Башинський

Павло Башинський

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