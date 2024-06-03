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Марш "КиївПрайд" пройде 16 червня у столичному метро: що ще відомо

Марш "КиївПрайд" пройде 16 червня у столичному метро: що ще відомо

Київ • УНН

 • 17893 перегляди

Цього року марш "КиївПрайд" відбудеться 16 червня в Київському метрополітені з обмеженим числом учасників в 500 осіб через міркування безпеки у воєнний час.

Цього року Марш КиївПрайд відбудеться 16 червня у столичному метро. Як повідомляє організація КиївПрайд, до заходу зможуть долучитись не більше 500 людей, передає УНН.

16 червня у Києві відбудеться Марш КиївПрайд. Востаннє він проходив у столиці ще у 2021 році. "Єднаймося заради рівності та перемоги" – таку тему Маршу запропонувала команда КиївПрайду після консультацій з ЛГБТК+ спільнотою та представни_цями організацій громадянського суспільства. Враховуючи виклики воєнного часу, цього року Марш КиївПрайд відбудеться у київському метро. Організатори наразі знаходяться в контакті з Національною поліцією, поліцією міста Києва та Міською військовою адміністрацією задля забезпечення безпеки учасниць і учасників Маршу

- йдеться у повідомленні.

За даними організаторів, з безпекових же міркувань, у Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей. До нього зможуть долучитися не більше 500 людей, серед яких активіст_ки, представни_ці ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтер_ки, представники та представниці посольств та міжнародних правозахисних організацій тощо.

"Місце та час проведення заходу буде повідомлено людям, які попередньо зареєструються і будуть погоджені безпековою групою КиївПрайду 2024", - додали у КиївПрайді.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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