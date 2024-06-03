Марш "КиевПрайд" пройдет 16 июня в столичном метро: что еще известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  30517 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  76307 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  108557 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  82301 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  109542 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107374 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110449 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172432 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163187 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162240 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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Марш "КиевПрайд" пройдет 16 июня в столичном метро: что еще известно

В этом году марш "КиевПрайд" состоится 16 июня в Киевском метрополитене с ограниченным числом участников в 500 человек из-за соображений безопасности в военное время.

Общество •   •  5491 просмотра
Марш "КиевПрайд" пройдет 16 июня в столичном метро: что еще известно

Украина и Эстония вскоре подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Эстония подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной и ежегодно будет выделять 0,25% своего ВВП, что составляет 120 миллионов евро, на военную поддержку, чтобы помочь Украине в борьбе с Россией.

Война •   •  7548 просмотра
Украина и Эстония вскоре подпишут двустороннее соглашение по безопасности

The Economist: Украина превратила Крым в причину истощения российских ресурсов

Накануне появления первых истребителей F-16, Украина проводит активную кампанию по ликвидации российской сети ПВО в оккупированном Крыму. Аналитики говорят, что украинцы систематически делают Крым "непригодным для пребывания там российских войск".

Война •   •  9336 просмотра
The Economist: Украина превратила Крым в причину истощения российских ресурсов

рф в Харькове в худшем случае может повторить стратегию Алеппо - секретарь СНБО

По словам секретаря Совета национальной безопасности Украины, россия может повторить стратегию, использованную в сирийском Алеппо в 2016 году, разрушая инфраструктуру и бомбя гражданские районы, чтобы заставить население покинуть Харьков.

Война •   •  8299 просмотра
рф в Харькове в худшем случае может повторить стратегию Алеппо - секретарь СНБО

Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина

44-летняя женщина была ранена в результате российского обстрела в Белозерке Херсонской области, когда находилась в магазине, получив взрывную травму и сотрясение мозга.

Война •   •  7781 просмотра
Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина

Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД

российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке к мобилизации женщин и снижению призывного возраста в Украине, стремясь посеять панику и настроить гражданское население против военных.

Война •   •  8732 просмотра
Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД

В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

Внешнее независимое оценивание возобновят, но пока проводится Национальный мульти предметный тест, который состоит из четырех экзаменов: украинского языка, математики, истории Украины и предмета по выбору абитуриента.

Общество •   •  6968 просмотра
В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Китай в понедельник отрицал, что он "оказывал давление" на определенные страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите по Украине, организованном в Швейцарии, в ответ на заявление Президента Украины Владимир Зеленский в эти выходные.

Война •   •  8186 просмотра
Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

Артем Сытник, бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины, был уволен со своей новой должности заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

политика •   •  14747 просмотра
Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

12 июня Европейский суд по правам человека проведет заседание Большой палаты по делу "Украина и Нидерланды против россии", касающемуся военных действий россии на Украине с 2014 года, включая катастрофу рейса MH17 на Донбассе.

Война •   •  14903 просмотра
В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"