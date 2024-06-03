Марш "КиевПрайд" пройдет 16 июня в столичном метро: что еще известно

В этом году Марш КиевПрайд состоится 16 июня в столичном метро. Как сообщает организация КиевПрайд, к мероприятию смогут присоединиться не более 500 человек, передает УНН.

16 июня в Киеве состоится Марш КиевПрайд. Последний раз он проходил в столице еще в 2021 году. "Объединимся ради равенства и победы" – такую тему Марша предложила команда КиевПрайда после консультаций с ЛГБТК+ сообществом и представителями организаций гражданского общества. Учитывая вызовы военного времени, в этом году Марш КиевПрайд состоится в киевском метро. Организаторы сейчас находятся в контакте с Национальной полицией, полицией города Киева и городской военной администрацией для обеспечения безопасности участниц и участников Марша - говорится в сообщении.

По данным организаторов, по соображениям безопасности, в Марше сможет принять участие ограниченное количество людей. К нему смогут присоединиться не более 500 человек, среди которых активист_ки, представители ЛГБТК+ и правозащитных организаций, волонтер_ки, представители и представительницы посольств и международных правозащитных организаций и тому подобное.

"Место и время проведения мероприятия будет сообщено людям, которые предварительно зарегистрируются и будут согласованы группой безопасности КиевПрайда 2024", - добавили в КиевПрайде.