Марш КиевПрайд, который состоится 16 июня, планируется провести на улицах Киева, а не в столичном метро, как планировалось ранее. Однако, марш будет проходить неподалеку от укрытия и в нем планируют принять 500 участников. Об этом во время брифинга рассказала председатель правления ОО "КиевПрайд" Анна Шарыгина, передает УНН.

Детали

Относительно безопасности, то с полицией обсужден маршрут полностью, обсужден план мероприятия. Мы осуществляем определенные меры безопасности как организаторы, в частности, то, что марш будет закрыт, только по предварительной регистрации. Это также является одной из мер безопасности. Марш состоится на улицах Киева, но это будет недалеко от укрытия, так же как рекомендуют инструкции и мы их будем придерживаться - сказала Шарыгина.

Она добавила, что в марше планируют принять 500 человек.

Эти участники будут как индивидуальные активисты и активистки, так и организованные колонны и также будет большое количество дипломатов, а также представителей международного сообщества - добавила Шарыгина.

Напомним

Организация "КиевПрайд" сообщила, что в этом году Марш состоится 16 июня в столичном метро.

Однако в КГГА ответили, что не согласовывали проведение Марша Равенства в киевском метро. Из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию. И отмечают, что в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.

Однако организаторы отметили, что КиевПрайд 2024 может состояться в метро в той или иной форме и без официального согласования КГГА или Киевского метрополитена.