КиївПрайд може відбутись у столичному метрополітені без офіційного дозволу - організатори
Київ • УНН
"КиївПрайд-2024" може пройти в метро в тій чи іншій формі без офіційного схвалення влади, але організатори виступають за діалог з владою, щоб знайти безпечні рішення для проведення маршу.
КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену. На цьому наголосили організатори заходу, а також відреагували на фейки у соцмережах та запевнили - виступають за діалог із владою, передає УНН.
Сьогодні, після офіційного анонсу Маршу КиївПрайд 2024, телеграм-канали почали поширювати фейки, які призвели до гострої публічної реакції. Київська міська державна адміністрація відреагувала на ситуацію та випустила відповідну заяву. КиївПрайд спростовує інформацію, поширену деякими телеграм-каналами, які пов’язують з недобросовісними політтехнологами. Зокрема, ми наголошуємо, що КиївПрайд ніколи не звертався до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету. Ми виступаємо проти втягування КиївПрайду в політичне протистояння у столиці
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У заяві також зазначено, що ГО "КиївПрайд" 16 травня звернулася до Київської міської військової адміністрації з пропозицією організувати зустріч і погодити різні варіанти проведення Маршу. Проте, станом на сьогодні, такої зустрічі не відбулось.
Ми стурбовані тим, що спілкування з міською владою вийшло у публічну площину і набуло емоційного забарвлення. Зважаючи на високу ймовірність ракетної атаки, ми дійсно розглядаємо метро як основне та найбільш безпечне місце для проведення Маршу, враховуючи, зокрема, позитивний досвід ХарківПрайду. КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак ми як організатори завжди виступаємо за діалог із владою
Крім того, в організації сподіваються "на конструктивний діалог та спільний пошук рішень, які дозволять провести Марш КиївПрайд 2024 якомога безпечніше".
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Організація "КиївПрайд" повідомила, що цього року Марш відбудеться 16 червня у столичному метро.
Однак у КМДА відповіли, що не погоджували проведення Маршу Рівності в київському метро. Із міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. Та наголошують, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.