КиевПрайд может состояться в столичном метрополитене без официального разрешения - организаторы

КиевПрайд 2024 может состояться в метро в той или иной форме и без официального согласования КГГА или Киевского метрополитена. На этом отметили организаторы мероприятия, а также отреагировали на фейки в соцсетях и заверили - выступают за диалог с властью, передает УНН.

Сегодня, после официального анонса Марша Киевпрайд 2024, телеграм-каналы начали распространять фейки, которые привели к острой публичной реакции. Киевская городская государственная администрация отреагировала на ситуацию и выпустила соответствующее заявление. КиевПрайд опровергает информацию, распространенную некоторыми телеграм-каналами, которые связывают с недобросовестными политтехнологами. В частности, мы подчеркиваем, что Киевпрайд никогда не обращался к кому-то с просьбой о закрытии станций метро или выделении средств из городского бюджета. Мы выступаем против втягивания КиевПрайда в политическое противостояние в столице - говорится в заявлении КиевПрайда.

Детали

В заявлении также указано, что ОО "Киевпрайд" 16 мая обратилась к Киевской городской военной администрации с предложением организовать встречу и согласовать различные варианты проведения Марша. Однако, по состоянию на сегодня, такой встречи не состоялось.

Мы обеспокоены тем, что общение с городскими властями вышло в публичную плоскость и приобрело эмоциональную окраску. Учитывая высокую вероятность ракетной атаки, мы действительно рассматриваем метро как основное и наиболее безопасное место для проведения Марша, учитывая, в частности, положительный опыт Харьковпрайда. КиевПрайд 2024 может состояться в метро в той или иной форме и без официального согласования КГГА или Киевского метрополитена, однако мы как организаторы всегда выступаем за диалог с властью - добавили организаторы.

Кроме того, в организации надеются "на конструктивный диалог и совместный поиск решений, которые позволяют провести Марш КиевПрайд 2024 как можно безопаснее".

Ранее

Организация "Киевпрайд" сообщила, что в этом году Марш состоится 16 июня в столичном метро.

Однако в КГГА ответили, что не согласовывали проведение Марша равенства в киевском метро. Из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию. И отмечают, что в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.