У КиївПрайд рекомендували не виходити на марш неповнолітнім - Шаригіна

Цьогорічний марш КиївПрайд, який відбудеться 16 червня у столиці, рекомендували не відвідувати неповнолітнім. У КиївПрайд зазначають, що це пов’язано з тим, що у них немає ресурсів, щоб піклуватися про безпеку неповнолітніх. Про це під час брифінгу розповіла голова правління ГО "КиївПрайд" Анна Шаригіна, передає УНН.

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Щодо маршу, то тут ми свідомі, що людина, яка не може приймати за себе рішення, у нас просто фізично ресурсів немає, щоб піклуватися про безпеку неповнолітніх, тому що повнолітні свідомо приймають рішення, зважаючи на ситуацію. Відвідувати марш, чи не відвідувати. Тут ми самі не рекомендуємо виходити на марш неповнолітнім. Але ми зустрічаємося з великим обуренням

Вона додала, що ГО випустила спільну заяву з КМВА щодо обговорення, як провести марш в умовах, коли в метро буде важко забезпечити безпеку поліцією.

Ми розуміємо, що під час КиївПрайду, зокрема, під час маршу до України буде прикута особлива увага. Вона і зараз є в нас. На цих вихідних так само будуть заходи з того, щоб надати Україні зброю. Ми виступаємо так само за надання Україні зброї і одна з цілей нашого маршу - зробити видимою Україну, додатково видимою на міжнародному рівні і вимагати захисту від росії, бо ЛГБТК спільнота є також частиною українського суспільства і так само потерпає від російських ракет. Ми говоримо про це весь час на міжнародній арені і вважаємо, що це може дати більше для України користі