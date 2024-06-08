У Києві представники ТЦК прийшли у Closer під час підготовки до вечірки "Рейвах Прайд": перевіряли документи

ukenru
10:47 • 11812 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 24695 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 33023 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54716 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 70060 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112228 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136063 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139037 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240967 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171174 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 21594 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 48179 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 27743 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 31579 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 15440 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240972 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361887 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 377124 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292507 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60439 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 77043 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88391 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170836 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173417 перегляди
Актуальне
У Києві представники ТЦК прийшли у Closer під час підготовки до вечірки "Рейвах Прайд": перевіряли документи

У Києві представники ТЦК прийшли у Closer під час підготовки до вечірки "Рейвах Прайд": перевіряли документи

Київ • УНН

 • 36832 перегляди

За даними "КиївПрайд", 8 червня під час підготовки вечірки Рейвах Прайд до арт-центру Closer прибули представники ТЦК. Вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Сьогодні, 8-го червня, під час підготовки вечірки Рейвах Прайд, організованої ГО "UkrainePride" у арт-центрі Closer, на місце події прибули представники ТЦК, які вирішили провести перевірку документів у всіх присутніх та намагалися відправити чоловіків без необхідних документів на військово-лікарську комісію. Про це йдеться у заяві у КиївПрайд, передає УНН.

"8 червня під час підготовки вечірки Рейвах Прайд ГО "UkrainePride" до місця проведення події (арт-центр Closer) прибули представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Подільського району м. Києва. Вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", - йдеться у повідомленні КиївПрайд.

В UkrainePride зазначають, що вони продовжують організацію заходу Рейвах Прайд, незважаючи на складні обставини. Також 9 червня на тій же локації ГО "KyivPride" проведе благодійний фестиваль, хоча розуміють, що ситуація з перевіркою документів може повторитися.

"Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу", - наголошують у КиївПрайд.

Вони також зауважують, що з усіх масових культурних та освітніх заходів, що проходять у Києві, перевірку документів здійснили лише на ЛГБТК+ події.

"Ми вважаємо це спрямованим тиском на прайд-рух в Україні", - додали у КиївПрайд.

Заходи 8-9 червня, які організовують UkrainePride та KyivPride, мають благодійний характер і спрямовані на підтримку наших захисників та захисниць.

"Ми збираємо кошти для фондів та організацій, що підтримують військових на бахмутському, куп’янському, харківському, донецькому та сумському напрямках. У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань", - додали вони.

У КиївПрайд додали, що зараз вони стикаються з обставинами, які викликають занепокоєння щодо дотримання прав людини та забезпечення рівності, навіть у ці непрості часи війни.

"UkrainePride та KyivPride проводитимуть свої заходи, попри складні умови, усвідомлюючи, зокрема, підвищену увагу міжнародної спільноти до подій в Україні", - додали у заяві.

Раніше

Організація "КиївПрайд" повідомила, що цього року Марш відбудеться 16 червня у столичному метро.  

Однак у КМДА відповіли, що не погоджували проведення Маршу Рівності в київському метро. Із міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. Та наголошують, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

Проте організатори зазначили, що КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоПодії
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37