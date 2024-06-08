У Києві представники ТЦК прийшли у Closer під час підготовки до вечірки "Рейвах Прайд": перевіряли документи

Сьогодні, 8-го червня, під час підготовки вечірки Рейвах Прайд, організованої ГО "UkrainePride" у арт-центрі Closer, на місце події прибули представники ТЦК, які вирішили провести перевірку документів у всіх присутніх та намагалися відправити чоловіків без необхідних документів на військово-лікарську комісію. Про це йдеться у заяві у КиївПрайд, передає УНН.

"8 червня під час підготовки вечірки Рейвах Прайд ГО "UkrainePride" до місця проведення події (арт-центр Closer) прибули представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Подільського району м. Києва. Вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", - йдеться у повідомленні КиївПрайд.

В UkrainePride зазначають, що вони продовжують організацію заходу Рейвах Прайд, незважаючи на складні обставини. Також 9 червня на тій же локації ГО "KyivPride" проведе благодійний фестиваль, хоча розуміють, що ситуація з перевіркою документів може повторитися.

"Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу", - наголошують у КиївПрайд.

Вони також зауважують, що з усіх масових культурних та освітніх заходів, що проходять у Києві, перевірку документів здійснили лише на ЛГБТК+ події.

"Ми вважаємо це спрямованим тиском на прайд-рух в Україні", - додали у КиївПрайд.

Заходи 8-9 червня, які організовують UkrainePride та KyivPride, мають благодійний характер і спрямовані на підтримку наших захисників та захисниць.

"Ми збираємо кошти для фондів та організацій, що підтримують військових на бахмутському, куп’янському, харківському, донецькому та сумському напрямках. У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань", - додали вони.

У КиївПрайд додали, що зараз вони стикаються з обставинами, які викликають занепокоєння щодо дотримання прав людини та забезпечення рівності, навіть у ці непрості часи війни.

"UkrainePride та KyivPride проводитимуть свої заходи, попри складні умови, усвідомлюючи, зокрема, підвищену увагу міжнародної спільноти до подій в Україні", - додали у заяві.

Раніше

Організація "КиївПрайд" повідомила, що цього року Марш відбудеться 16 червня у столичному метро.

Однак у КМДА відповіли, що не погоджували проведення Маршу Рівності в київському метро. Із міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. Та наголошують, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

Проте організатори зазначили, що КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену.