В Киеве представители ТЦК пришли в Closer во время подготовки к вечеринке "Рейвах Прайд": проверяли документы

Сегодня, 8-го июня, во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд, организованной ОО "UkrainePride" в арт-центре Closer, на место происшествия прибыли представители ТЦК, которые решили провести проверку документов у всех присутствующих и пытались отправить мужчин без необходимых документов на военно-врачебную комиссию. Об этом говорится в заявлении в КиевПрайд, передает УНН.

"8 июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд ОО "UkrainePride" к месту проведения события (арт-центр Closer) прибыли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Подольского района г. Киева. Они проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать мужчин, которые не имели необходимых документов, на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)", - говорится в сообщении Киевпрайд.

В UkrainePride отмечают, что они продолжают организацию мероприятия Рейвах Прайд, несмотря на сложные обстоятельства. Также 9 июня на той же локации ОО "KyivPride" проведет благотворительный фестиваль, хотя понимают, что ситуация с проверкой документов может повториться.

"Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мероприятий для ее обеспечения. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу", - отмечают в Киевпрайд.

Они также отмечают, что из всех массовых культурных и образовательных мероприятий, проходящих в Киеве, проверку документов осуществили только на ЛГБТК+ событии.

"Мы считаем это направленным давлением на прайд-движение в Украине", - добавили в Киевпрайд.

Мероприятия 8-9 июня, которые организуют Ukraine Pride и KyivPride, носят благотворительный характер и направлены на поддержку наших защитников и защитниц.

"Мы собираем средства для фондов и организаций, поддерживающих военных на Бахмутском, Купянском, Харьковском, Донецком и Сумском направлениях. В рядах Вооруженных сил Украины воюет много ЛГБТК + людей и подчеркиваем, что мы полностью поддерживаем наше войско и власть во всех необходимых действиях для достижения победы. Наша позиция здесь однозначна и не может иметь никаких других трактовок", - добавили они.

В КиевПрайд добавили, что сейчас они сталкиваются с обстоятельствами, которые вызывают беспокойство относительно соблюдения прав человека и обеспечения равенства, даже в эти непростые времена войны.

"Ukraine Pride и KyivPride будут проводить свои мероприятия, несмотря на сложные условия, осознавая, в частности, повышенное внимание международного сообщества к событиям в Украине", - добавили в заявлении.

Ранее

Организация "Киевпрайд" сообщила, что в этом году Марш состоится 16 июня в столичном метро.

Однако в КГГА ответили, что не согласовывали проведение Марша равенства в киевском метро. Из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию. И отмечают, что в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.

Однако организаторы отметили, что Киевпрайд 2024 может состояться в метро в той или иной форме и без официального согласования КГГА или Киевского метрополитена.