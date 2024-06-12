В КиевПрайд рекомендовали не выходить на марш несовершеннолетним - Шарыгина

Нынешний марш КиевПрайд, который состоится 16 июня в столице, рекомендовали не посещать несовершеннолетним. В КиевПрайд отмечают, что это связано с тем, что у них нет ресурсов, чтобы заботиться о безопасности несовершеннолетних. Об этом во время брифинга рассказала председатель правления ОО «КиевПрайд» Анна Шарыгина, передает УНН.

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Относительно марша, то мы понимаем, что человек, который не может принимать за себя решение, у нас просто физически ресурсов нет, чтобы заботиться о безопасности несовершеннолетних, потому что совершеннолетние сознательно принимают решение, учитывая ситуацию. Посещать марш или не посещать. Здесь мы сами не рекомендуем выходить на марш несовершеннолетним. Но мы встречаемся с большим возмущением - сказала Шарыгина

Она добавила, что ОО выпустила совместное заявление с КГВА по обсуждению, как провести марш в условиях, когда в метро будет трудно обеспечить безопасность полицией.

Мы понимаем, что во время КиевПрайда, в частности, во время марша к Украине будет приковано особое внимание. Оно и сейчас есть у нас. На этих выходных так же будут мероприятия по тому, чтобы предоставить Украине оружие. Мы выступаем так же за предоставление Украине оружия и одна из целей нашего марша - сделать видимой Украину, дополнительно видимой на международном уровне и требовать защиты от России, потому что ЛГБТК сообщество является также частью украинского общества и так же страдает от российских ракет. Мы говорим об этом все время на международной арене и считаем, что это может дать больше для Украины пользы - добавила Шарыгина.

Напомним,

8-го июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд, организованной ОО «UkrainePride» в арт-центре Closer, на место происшествия прибыли представители ТЦК, которые решили провести проверку документов у всех присутствующих и пытались отправить мужчин без необходимых документов на военно-врачебную комиссию.