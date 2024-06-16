Марш равенства КиевПрайд посетили активисты, политики и представители дипломатических миссий. В то же время в столице запланирована альтернативная акция, которую проведут противники КиевПрайд.

Детали

В Киеве состоялся первый за два года Марш Равенства (КиевПрайд), призванный привлечь внимание общества к вызовам, с которыми сталкивается ЛГБТК+ сообщество. Мероприятие состоялось на улицах Киева, в нем приняли участие ЛГБТ-военные. Также к акции присоединились депутаты и международные послы. Марш активистов по улице Евгения Чикаленко (рядом с Крещатиком) сопровождала полиция, улица была перекрыта для движения транспорта.

"Марш равенства" длился недолго. Активисты прошли два десятка метров, а затем организаторы обратились к участникам: было порекомендовано спускаться в метро и расходиться, но спрятать ЛГБТ-символику во избежание провокаций.

Следует отметить, что накануне под КГГА был устроен митинг против проведения парада КиевПрайд на улицах столицы.

Впоследствии общественный активист Денис Кошельник призвал киевлян выйти на Майдан Независимости в 9:00 часов на акцию поддержки традиционных ценностей. Анонсы об альтернативных КиевПрайду акциях разместили пресс-службы ряда украинских общественных организаций и партий правой направленности.

Напомним,

УНН сообщал, что организаторы Марша равенства обнародовали манифест, который состоит из трех пунктов.

Также организаторы КиевПрайда рекомендовали несовершеннолетним не посещать нынешний марш 16 июня в столице.