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Переважна більшість українців підтримує рівні права для ЛГБТ - КМІС

Київ • УНН

 • 13518 перегляди

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показує, що 70,4% українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати такі ж права, як і інші громадяни, що більше, ніж у попередні роки, з більшою підтримкою серед жінок та молоді.

Переважна більшість українців підтримує рівні права для ЛГБТ - КМІС

Переважна більшість опитаних українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати ті самі права, що й решта громадян України. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає УНН.

Деталі 

Аналітики пояснюють, що показники 2024 року порівняно з попередніми 2023 і 2024 змінилися несуттєво.

Кількість опитаних, які ставляться до ЛГБТ людей позитивно, трохи зменшилася за рахунок зростання частки тих, хто ставиться до ЛГБТ нейтрально. Так само, зменшилася частка тих, хто ставиться до ЛГБТ негативно, і побільшало тих, хто не може визначитися зі своєю позицією.

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А втім, в Україні впевнено зростає кількість громадян, які вважають, що ЛГБТ люди повинні мати ті самі права, що й решта громадян України: у 2024 році таких виявилося вже 70,4%, що на 3,1% більше, ніж у 2023 році, та на 6,7% більше, ніж у 2022.

Доповнення

Що стосується прав одностатевих пар, то запровадження реєстрованого цивільного партнерства для , то це них підтримує 28,7% опитуваних, байдуже ставляться до цього 25,6%, негативно — 35,7%.

Таким чином, більша частина українців не мають заперечень проти цього

Як і в попередні роки, переважна більшість опитаних (68,3%) позитивно ставляться до участі ЛГБТ у захисті нашої держави від російської агресії, а частка тих, хто поставився до цього негативно, скоротилася до 7,1%.

Традиційно для опитувань по ЛГБТК питаннях, більш позитивне ставлення продемонстрували жінки та молодь. Зокрема, що стосується запровадження цивільного партнерства для одностатевих пар, то серед жінок частка позитивних відповідей (32,3%) практично дорівнює кількості негативних (32,4%). Серед молодих людей віком 18-29 років рівень підтримки цивільного партнерства (37,3%) вже значно перевищує негативне ставлення (24,9%), і схожі результати були отримані для людей віком 30-39 років: 37,5% проти 33,2%, відповідно

- підсумували в КМІС.

Довідково

Опитування проводилось упродовж 26 травня - 1 червня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2011 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України. 

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. (...) Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення

- підсумували в КМІС.

Нагадаємо

У неділю, 16 червня, в Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення відбувся Марш рівності (КиївПрайд). 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Суспільство
Київський міжнародний інститут соціології
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