Почти 3/4 украинцев поддерживают восстановление Украиной ядерного оружия - опрос

Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии большинство украинцев во всех регионах в целом привержены восстановлению ядерного оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на КМИС.

Детали

В целом 73% опрошенных благосклонно относятся к идее восстановления ядерного оружия. Не поддерживают - 20% (и еще 7% имеют неопределенные взгляды).

Если же говорить о потере поддержки и санкции от Запада, то благосклонное отношение к восстановлению ядерного оружия снижается до 46%, а доля тех, кто не поддержит такую инициативу, возрастет до 44%. Отмечается, что остальные 10% имеют неопределенные взгляды.

Однако если Украина имеет достаточно ресурсов продержаться до момента получения ядерного оружия, то 58% респондентов готовы были бы пойти на потерю поддержки Запада с целью получения ядерного оружия. Не поддержали бы решение получить ядерное оружие при таком сценарии - 33% опрошенных. Остальные 8% имеют неопределенные взгляды.

Отмечается, что на Юге и на Востоке немного более скептическое отношение к восстановлению ядерного оружия. Однако на самом деле даже несмотря на эти нюансы во всех регионах большинство - от 61% на Востоке до 77% на Западе - в целом привержены восстановлению ядерного оружия.

В случае сценария с потерей поддержки Запада во всех регионах уменьшается доля тех, кто выступает за восстановление ядерного оружия, и в результате примерно одинаковая доля выступают за и против. Только на Востоке можно видеть несколько больше тех, кто против, указали в КМИС.

В то же время для сценария потери поддержки Запада, но с ресурсами и возможностью успеть разработать оружие, большинство во всех регионах (63% на Западе, 54% в Центре, 58% на Юге и 61% на Востоке) поддержали бы восстановление ядерного оружия (а от четверти до трети выступили бы против).

Дополнение

Опрос проводился в течение 2-17 декабря 2024 года. Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 2000 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к 10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

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